التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة في قضية تسريبات المواضيع في بكالوريا دورة ماي 2016، بمن فيهم المتهم المسجون، فيما سيتم النطق بالحكم النهائي في الـ19 مارس المقبل.
وخلال الجلسة، أعلن المتهمون عن تمسكهم ببراءتهم التامة من التهم المنسوبة إليهم، وأن التسريب لم يحدث على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما تم الترويج له على نطاق واسع، وإنما على مستوى مراكز التوزيع التي بلغ عددها 54 مركزا وكذا مراكز الإجراء، مؤكدين أنهم قد استخدموا "ككباش فداء" وفقط، والمتهم الرئيسي في الفضيحة يبقى مجهولا وغير معروف إلى حد الساعة. في حين أن محامي وزارة التربية الوطنية لم يحضر إطلاقا إلى الجلسات سواء بمحكمة سيدي امحمد أم بمجلس قضاء الجزائر.
ومعلوم أن دفاع الخزينة العمومية الذي حضر الجلسة الماضية بمجلس قضاء الجزائر، كان قد صرح أنه لم يعرف فعلا المتهم الرئيسي في القضية ليطالبه بتعويض مادي قدره 70 مليار سنتيم، وهي الخسائر التي تكبدتها الدولة في التحضير لامتحان البكالوريا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1لا استيراد للتفاح.. والترخيص لـ 8 مستوردين فقط بإدخال الموز
2بنك معطيات لجرد المعنيين وعصاة الخدمة الوطنية
3دراسة أمريكية تنصح ترامب بالتعامل مع الجزائر كشريك خاص
4القدرة الشرائية والتقاعد يُخرجان النقابات إلى الشارع
5المغرب يختار معسكره الإفريقي
Français English
الرأي
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
الفيديو
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين
الحكم النهائي في قضية تسريبات البكالوريا في 19 مارس
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة في قضية تسريبات المواضيع في بكالوريا دورة ماي 2016، بمن فيهم المتهم المسجون، فيما سيتم النطق بالحكم النهائي في الـ19 مارس المقبل.
تغطيات ذات صلة
أولياء تلاميذ "التوحد" ينتفضون ويطالبون بحق أبنائهم في التمدرس
الحكم النهائي في قضية تسريبات البكالوريا في 19 مارس
الأسلاك المشتركة تنتقد التوجه نحو فرض النظام التعاقدي
الحكومة تستعجل تحصيل 2400 مليار من قسيمة السيّارات
بوتفليقة: الجزائر ستواصل دعم الشعب الصحراوي
وخلال الجلسة، أعلن المتهمون عن تمسكهم ببراءتهم التامة من التهم المنسوبة إليهم، وأن التسريب لم يحدث على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما تم الترويج له على نطاق واسع، وإنما على مستوى مراكز التوزيع التي بلغ عددها 54 مركزا وكذا مراكز الإجراء، مؤكدين أنهم قد استخدموا "ككباش فداء" وفقط، والمتهم الرئيسي في الفضيحة يبقى مجهولا وغير معروف إلى حد الساعة. في حين أن محامي وزارة التربية الوطنية لم يحضر إطلاقا إلى الجلسات سواء بمحكمة سيدي امحمد أم بمجلس قضاء الجزائر.
ومعلوم أن دفاع الخزينة العمومية الذي حضر الجلسة الماضية بمجلس قضاء الجزائر، كان قد صرح أنه لم يعرف فعلا المتهم الرئيسي في القضية ليطالبه بتعويض مادي قدره 70 مليار سنتيم، وهي الخسائر التي تكبدتها الدولة في التحضير لامتحان البكالوريا.