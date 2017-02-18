أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بغليزان، كما دمرت ستة ألغام تقليدية بولاية سكيكدة.
وفي عملية أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بالعبادلة، في ولاية بشار كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ10,6 كيلوغرام، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة ومركبة رباعية الدفع و1,5 طن من المواد الغذائية و1400 لتر من زيت المائدة، بكل من تمنراست وعين قزام.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وورقلة وجانت وعين قزام وتمنراست.
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توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير 6 ألغام
أحمد. ع
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بغليزان، كما دمرت ستة ألغام تقليدية بولاية سكيكدة.
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وفي عملية أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بالعبادلة، في ولاية بشار كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ10,6 كيلوغرام، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة ومركبة رباعية الدفع و1,5 طن من المواد الغذائية و1400 لتر من زيت المائدة، بكل من تمنراست وعين قزام.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وورقلة وجانت وعين قزام وتمنراست.