طالبة فلسطينية تحاول الإنتحار بالبليدة

date 2017/02/26 views 53 comments 0
author-picture

icon-writer سفيان. ع

أقدمت طالبة أجنبية من جنسية فلسطينية، تقطن بالإقامة الجامعية للبنات بالعفرون غرب البليدة على محاولة الانتحار، مؤخرا، بعدما تناولت جرعات كبيرة من أدوية مسكنة للألم عددها 20 كبسولة، ليتم نقلها على عجل نحو مصلحة الاستعجالات وسط مدينة العفرون.

icon-links تغطيات ذات صلة

فيما أرجعت الطالبة إقدامها على محاولة وضع حد لحياتها لظروف ومشاكل اجتماعية.

icon-tags
  • print