طالبة فلسطينية تحاول الإنتحار بالبليدة

أقدمت طالبة أجنبية من جنسية فلسطينية، تقطن بالإقامة الجامعية للبنات بالعفرون غرب البليدة على محاولة الانتحار، مؤخرا، بعدما تناولت جرعات كبيرة من أدوية مسكنة للألم عددها 20 كبسولة، ليتم نقلها على عجل نحو مصلحة الاستعجالات وسط مدينة العفرون.

فيما أرجعت الطالبة إقدامها على محاولة وضع حد لحياتها لظروف ومشاكل اجتماعية.