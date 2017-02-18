بعد منافسة قوية استمرت لأسابيع طويلة.. الفلسطيني يعقوب شاهين يفتك لقب "أراب أيدول" في موسمه الرابع

أسدلت قناة "MBC"، سهرة السبت، الستار على الموسم الرابع من برنامج "أراب أيدول"، بإعـلان المتسابق الفلسطيني "يعقوب شاهين" فائزا باللقب. وجاء التتويج بعد منافسة قوية استمرت أسابيع طويلة بين المتسابقين الثلاثة الذين بلغوا المرحلة الختامية للبرنامج، وهم الثنائي الفلسطيني يعقوب شاهين وأمير دندن واليمني عمّار محمد.

وكان المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين، قد تمكن من إثبات جدارته باللقب منذ التصفيات الأولى، نظرا إلى تميز صوته، ليكون بذلك ثاني فلسطيني يظفر بلقب "أراب أيدول"، بعد مواطنه محمد عساف حامل لقب البرنامج في موسمه الثاني.

وحظي يعقوب شاهين خلال معظم برايمات البرنامج بتعليقات إيجابية جدّا من لجنة التحكيم، أثنت على صوته وموهبته والأداء المتقن الذي حصد إعجاب الملايين من المشاهدين إلى درجة أن الرهان بفوزه كان شبه مؤكد من بداية التصفيات المباشرة.

وفي أول تصريح له، شكر "يعقوب" عائلته وأصدقاءه وأبناء بلده الذين وقفوا إلى جانبه وصوّتوا له طوال فترة عرض البرنامج، وأهدى فوزه إلى بلده فلسطين.

وقبل إعلان النتيجة بلحظات، وقف المتسابقون الثلاثة يستمعون إلى النتيجة من مقدم البرامج أحمد فهمي، الذي خاطبهم قائلا: "أنتم الثلاثة أصبحتم حديث الناس، وأنتم الثلاثة أصبحتم أصوات الناس الذين صوتوا لكم ويريدونكم الصوت الذي يواجه أصوات العنف" لتعلن النتيجة وسط هتافات الجمهور وتصفيقاتهم الحارة.

من جهته، نشر يعقوب شاهين تغريدة مؤثرة جدا جاء فيها: "كل لحظة كنت فيها في البرنامج.. وكل أسبوع تأهلت فيه للاستمرار.. كنت على ثقة من أنكم سندي، وكنت أزداد ثقة في أن جمهوري لن يتخلى عني إلا وأنا حاملٌ اللقب.. وفي هذه اللحظة، التي وصلتها بدعمكم ومحبتكم، الحلم أصبح حقيقة، اسمحوا لي بأن أقدم هذا اللقب لكم، لأنكم أنتم من تستحقونه.. شكرا من كل قلبي على ثقتكم، ووعد مني بأن أكون على قدر الثقة والمسؤولية ..مبروك لفلسطين، مبروك لبيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2020".