في بادرة للفنان الجزائري الفينزويلي "إسلام عباس" سروال اللوبيا يملأ العاصمة!

نشّط الفنان الجزائري الفينزويلي "محمد إسلام عباس"، الأحد، جولة من طراز خاص في شوارع الجزائر العاصمة، حيث اختار الترويج للزي العتيق السروال العريض أو ما يطلق عليه في الجزائر (سروال اللوبيا).

في خرجة مبتكرة، قام "عباس" صاحب الأصول الفينزويلية والعاشق الهائم بالجزائر، بالتجوّل على محور برج الكيفان – ساحة الشهداء، مرتديا سروال اللوبيا، هذا الزي التقليدي الضارب في القدم، والذي يشتهر بتوصيف "اللوبيا"، تبعا لشكله المنحني وطريقة تطريزه على شاكلة "حبة الفاصولياء"، وقال "الستراتاج" و"الحكواتي الأخير" لـ "الشروق أون لاين" إنّه لمس تفاعلا كبيرا في أوساط الشباب الذين استحسنوا تأنق "عباس" بسروال "اللوبيا".

"محمد إسلام عباس هيرميس بالومينو" الذي اندمج تماما في البيئة الجزائرية، وصار يشكّل أنموذجا لتمازج الثقافتين الجزائرية والأمريكو-لاتينية، أبدى غيرة مضاعفة على ما يحب تسميته "سروال علي بابا"، وألّح على وجوب إعادة الاعتبار لأزياء/أيقونات تشكّل عنوانا كبيرا للتجذّر والالتصاق بينابيع التراث.

وأوعز صاحب تجربة ركحية تليفزيونية ناضحة بستين عملا، أنّه لن يتوقف عند الترويج بشغف وسعادة لسروال "اللوبيا"، بل يراهن على حراك أكبر لتسويق العباءة كما البرنوس والقشابية والعمامة إحدى أبرز معالم الزي الرجالي الجزائري الأصيل، مشيرا إلى فرادة اللباس الجزائري وتمايزه في الشكل واللون وطريقة صنعه وارتدائه من منطقة إلى أخرى.

وبكثير من التأثر، أبدى "عباس" انزعاجه من التلاشي الذي طال كل من القشابية المصنوعة من الوبر والصوف، والبرانيس القبائلية والشاوية والتلمسانية والأغواطية المزدهية، فضلا عن العباءتين الوهرانية والقسنطينية بلونيها الأبيض الناصع والأصفر، والمرفوقة بعنصر مكمّل لها وهي "العمامة"، ولم يعد للأخيرة كبير وجود في الحياة الاجتماعية الجزائرية الحالية، وصار بالإمكان مشاهدة العباءة إلا عند قلة قليلة من المسنين الذين لم (تتعصرن) أذواقهم وما يزالون يحافظون على هذه الأزياء التي توارثوها عن الأجيال السالفة وبقوا مخلصين لها، بالرغم من ندرة العباءات وتوابعها في الأسواق الشعبية.

جمال سداسي الأبعاد

تحفل الجزائر بتشكيلة متكاملة من الأزياء التقليدية العريقة والمتفردة التي تعكس أصالة الموروث المحلي المتوزع على ستة أنماط بارزة وهي: "الحايك"، "العجار" و"العبروق" بالنسبة للنساء، وكذا "العباءة"، "البرنوس" و"القشابية" للرجال، بيد أنّ هذه الأزياء الستة تعاني من ويلات التغييب والتلاشي، ما فرض حراكا اجتماعيا نوعيا في السنتين الأخيرتين لإحياء هذا الموروث الثمين.

ويبدي مخضرمون ومخضرمات حسرتهم على راهن ما يُعرف بـ(الحايك) و(العجار) الذي ظلت تستخدمه نسوة الرعيل الأول في الجزائر لتغطية أجسادهنّ ووجوههنّ، وهو مظهر تقليدي ظلّ منتشرا إلى غاية مطلع ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يزول بنسبة كبيرة.

وهناك أنواع من الحايك، وهما على التوالي "حايك المرمى العاصمي" و"حايك العشعاشي التلمساني"، ويشتركان في كونهما "قطعة قماش واحدة ناصعة البياض من الحرير الخالص"، كما أنّ هناك "حايك نصف مرّمى" وهو ممزوج بالصوف أو الكتان تستر به المرأة جسمها وقد تغطي وجهها بنقاب خفيف"، ولاحظت "نفيسة"، "خديجة" و"فتيحة" اللاتي التقينهنّ بسوق "علي بوزرينة" وسط العاصمة:"الحايك لا يبدي محاسن المرأة، بيد أن النساء كن يتفنن في إظهارها بمشية خاصة جعلت الكثير من الزجالين والشعراء يتغنون بمحاسنه".

وقالت الأخصائية الاجتماعية "سعيدة درويش": "الحايك والعجار والعبروق كانت تشكّل جزءً من الديكور المحلي، وصارت على وشك الانقراض رغم ما تنطوي عليه من قيم الحشمة والوقار والالتزام، وذاك راجع إلى جنوح جزائريات العقود الثلاثة المنقضية إلى التحرّر وعدم صمودهنّ أمام الموضة المستوردة وغزو الجلباب والحجاب للبلد، فضلا عن تأثرهن بالمدّ الإسلامي الذي طبع الجزائر في نهاية الثمانينيات وجعل الحجاب والجلباب يهيمن أكثر".

من جهتها، ذهبت الخبيرة النفسانية "كريمة عايدي": "لم تستطع الجزائريات مقاومة التغييرات الحاصلة على جميع الأصعدة، والأمر يشكّل رغبة في التمرّد وكسر التقليد، ومع ذلك لا يزال فريقا من بنات حواء مقتنعا بأنّ الحايك والعجار والعبروق هي أثواب جميلة، لذا لم تختف من رفوف المتاجر وبقيت إلى حد الآن قطعة مهمة وأساسية في جهاز أي عروس".

وأشارت الكثيرات من العواجيز ونساء المناطق الداخلية إلى أنهنّ لا زلن متمسكات بـ"الحايك" توابعه باعتباره أحد مقومات العراقة لكن في خزائن ملابسهن فقط أو ضمن جهاز بناتهن المقبلات على الزواج لارتباطه بسمة الحياء، بيد أنّ الحاجة "زبيدة" تردّد بحسرة:"انقرضت الأزياء التقليدية النسوية ولم تعد لها أثر لا في المدن ولا في القرى، حتى "الملاية القسنطينية" لم يعد لها حضور، والملفت أنه إلى وقت ليس بالبعيد كانت أي امرأة لا تغادر بيتها دون أن تلتحف بالحايك ولا يُرى منها إلا تلك الكوة الصغيرة المعروفة بالعوينة".

واستذكرت الخالة "حورية":"كنا نفتخر باقتناء الحايك والعبروق وغيرهما، وحتى هذه الأزياء كانت أداة مساهمة في ثورة التحرير، فالكثير من الفدائيين استعملوا الحايك في عملياتهم للتخفي والإفلات من مراقبة العساكر الفرنسيين وللتمكن من تمرير بعض الأسلحة والوثائق في قلب المدن".

وبدأ المرصد الجزائري للمرأة مؤخرا في تنظيم معارض وخرجات لإحياء تراث "الحايك"، و"العجار" و"العبروق"، في هذا الشأن، أفادت "شائعة جعفري" رئيسة المرصد المذكور أنّ الرهان يكمن في الحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري وإعادة الاعتبار إلى الأزياء التقليدية النسوية بشكل عام.

شاهدوا هذه الأغنية القديمة للمطرب "حميدو" حول "سروال لوبيا":