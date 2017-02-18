دعت الشاعرة الجزائرية لطيفة حساني، ممثلة الجزائر في برنامج "أمير الشعراء" المُذاع على قناة "أبو ظبي"، الجزائريين إلى التصويت لها بكثافة لأجل منحها فرصة البقاء ضمن تصفيات البرنامج، وذلك بإرسال الرقم 13 إلى: 66070 من جميع متعاملي الهاتف النقال، إذ المعروف أن التأهل فـي كل أدوار برنامج "أمير الشعراء" يتوقف بنسبة عالية على حجم تصويت الجمهور من البلد الذي ينتمي إليه المتسابق، وبنسبة أقل على آراء أعضاء لجنة التحكيم، كما هو الشأن في برنامج "منشد الشارقة" وغيره من برامج المسابقات المماثلة.
وكان "أمير الشعراء" في موسمه السابع، قد انطلق سهرة الثلاثاء، بمشاركة نسائية لافتة، حيث شاركت "10" شاعرات، مقابل نفس العدد من الرجال، ليشكل المجموع 20 شاعرا وشاعرة سيتنافسون على نيل لقب "أمير الشعراء".
هذا، وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج، مباراة في الشعر على منصة مسرح "شاطئ الراحة" بإمارة أبوظبي، تبارى فيها أربعة شعراء من سلطنة عمان وفلسطين ومصر والجزائر، فيما منحت لجنة التحكيم أعلى الدرجات، وهي 28 درجة من أصل 50، للمتسابق المصري حسن عامر، و24.2 درجة لناصر الغساني ابن سلطنة عمان، و24 درجة لابنة فلسطين آلاء القطراوي، فيما منحت اللجنة 23 درجة للطيفة الحساني من الجزائر.
ومع تأهل حسن عامر للمرحلة الثانية، سيبقى الشعراء الثلاثة أسبوعا في انتظار نتائج تصويت الجمهور التي سيعلن عنها بداية من الحلقة الثانية، وستكون من 50 درجة أيضا، حيث إن اثنين فقط من أصل ثلاثة سيتأهلان للمرحلة التالية.
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نتائج التصويت سيعلن عنهافي الحلقة الثانية للبرنامج..
"أمير الشعراء": الجزائرية لطيفة حساني في حاجة إلى تصويت
رابح. ع
دعت الشاعرة الجزائرية لطيفة حساني، ممثلة الجزائر في برنامج "أمير الشعراء" المُذاع على قناة "أبو ظبي"، الجزائريين إلى التصويت لها بكثافة لأجل منحها فرصة البقاء ضمن تصفيات البرنامج، وذلك بإرسال الرقم 13 إلى: 66070 من جميع متعاملي الهاتف النقال، إذ المعروف أن التأهل فـي كل أدوار برنامج "أمير الشعراء" يتوقف بنسبة عالية على حجم تصويت الجمهور من البلد الذي ينتمي إليه المتسابق، وبنسبة أقل على آراء أعضاء لجنة التحكيم، كما هو الشأن في برنامج "منشد الشارقة" وغيره من برامج المسابقات المماثلة.
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وكان "أمير الشعراء" في موسمه السابع، قد انطلق سهرة الثلاثاء، بمشاركة نسائية لافتة، حيث شاركت "10" شاعرات، مقابل نفس العدد من الرجال، ليشكل المجموع 20 شاعرا وشاعرة سيتنافسون على نيل لقب "أمير الشعراء".
هذا، وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج، مباراة في الشعر على منصة مسرح "شاطئ الراحة" بإمارة أبوظبي، تبارى فيها أربعة شعراء من سلطنة عمان وفلسطين ومصر والجزائر، فيما منحت لجنة التحكيم أعلى الدرجات، وهي 28 درجة من أصل 50، للمتسابق المصري حسن عامر، و24.2 درجة لناصر الغساني ابن سلطنة عمان، و24 درجة لابنة فلسطين آلاء القطراوي، فيما منحت اللجنة 23 درجة للطيفة الحساني من الجزائر.
ومع تأهل حسن عامر للمرحلة الثانية، سيبقى الشعراء الثلاثة أسبوعا في انتظار نتائج تصويت الجمهور التي سيعلن عنها بداية من الحلقة الثانية، وستكون من 50 درجة أيضا، حيث إن اثنين فقط من أصل ثلاثة سيتأهلان للمرحلة التالية.