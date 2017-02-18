مقتل شخصين أحدهما ضابط بالجيش في حادث سير بتيارت

date 2017/02/26 views 81 comments 0
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icon-writer سليمان بودالية

لقي شخصان حتفهما، أحدهما ضابط في الجيش، السبت، في حادث مروع نتج عن اصطدام شاحنة ذات مقطورة، بسيارة من طراز "بيجو 208" عند مفترق الطرق المسمى عين قاسمة في الاتجاه المؤدي إلى السوقر مرورا بملاكو في ولاية تيارت.

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وقال شهود عيان إن الشاحنة ارتطمت بالسيارة ومرت فوقها وواصلت السير نحو المدرسة الابتدائية، قرب مفترق الطرق. وكادت أن تهدم مسكن الحارس، في انتظار ما يكشفه التحقيق الذي تم فتحه في الحادثة.

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