حدد مركزها شمال مزيرعة
هزة أرضية بقوة 3.2 درجات ببسكرة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة، بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريشتر، صباح الإثنين، في حدود الساعة 07 و 07 د، حسب ما ورد في بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر، أن مركز الهزة حدد ب 15 كلم شمال مزيرعة بولاية بسكرة.
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حدد مركزها شمال مزيرعة
هزة أرضية بقوة 3.2 درجات ببسكرة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة، بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريشتر، صباح الإثنين، في حدود الساعة 07 و 07 د، حسب ما ورد في بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
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وأوضح المصدر، أن مركز الهزة حدد ب 15 كلم شمال مزيرعة بولاية بسكرة.