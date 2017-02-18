حدد مركزها شمال مزيرعة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجات ببسكرة

date 2017/02/27 views 370 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة، بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريشتر، صباح الإثنين، في حدود الساعة 07 و 07 د، حسب ما ورد في بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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وأوضح المصدر، أن مركز الهزة حدد ب 15 كلم شمال مزيرعة بولاية بسكرة.

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