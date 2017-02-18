حدد مركزها شمال مزيرعة هزة أرضية بقوة 3.2 درجات ببسكرة

سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة، بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريشتر، صباح الإثنين، في حدود الساعة 07 و 07 د، حسب ما ورد في بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر، أن مركز الهزة حدد ب 15 كلم شمال مزيرعة بولاية بسكرة.