أكد جاهزية أجهزة الأمن للرد على الإعتداءات بدوي: سنتصدى لمحاولات المساس بأمن البلاد

أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء الأحد، عن تضامنه مع عناصر الشرطة بعد محاولة الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الحضري الـ13 لباب القنطرة بقسنطينة.

وأكد بدوي في حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، أن "كل الأجهزة الأمنية مستعدة وجاهزة للتصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد خاصة في الظروف الراهنة".

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية "إن هذا الاعتداء يؤكد لنا بأننا مستهدفون كجزائريين من الجماعات الإرهابية التي هدفها الأساسي إرجاع الجزائر إلى الوراء".

وأوضح الوزير بدوي أن "مختلف المؤسسات الأمنية واقفة ليلا ونهارا للدفاع على هاته الأرض الطيبة، وعلينا الحذر لصد كل المحاولات التي هدفها زعزعة الوطن، ولا سيما ونحن بصدد تحضير العملية الانتخابية المقررة في 04 ماي المقبل".

ولقد تم في حدود الساعة التاسعة مساء الأحد، إجهاض محاولة اعتداء إرهابي استهدف الأمن الحضري الـ13 لمدينة قسنطينة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للأمن الوطني أن "شرطيا كان موجودا أمام مقر محافظة الشرطة الكائنة تحت عمارة تأوي حوالي عشر عائلات رد بقوة وببسالة بعد عدة تحذيرات مستهدفا الحزام الناسف الذي كان يرتديه إرهابيا".

وفي السياق نفسه، ذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن "يقظة وفطنة مكّنت عناصر الشرطة من إحباط محاولة أحد المجرمين التوغل إلى داخل مقر الأمن الحضري المتواجد أسفل عمارة تضم عشرات العائلات، بعد أن تمكن عنصر الشرطة المكلف بحراسة المقر من الرمي على المجرم وإصابته، لتتفجر العبوة الناسفة لهذا الأخير دون إحداث أي أضرار وإصابة شرطيين إثنين بجروح طفيفة".

وأضاف البيان أن "سكان قسنطينة عموما وحي باب القنطرة خصوصا عبروا عن امتنانهم لتفاني رجال الأمن الوطني والعمل البطولي لعناصر الشرطة وافتخارهم بشجاعة وجاهزية رجال الشرطة".

وكانت مصالح الأمن قد أحبطت، مساء اليوم الأحد، عملية اعتداء انتحاري ضد مركز للشرطة يقع بمنطقة باب القنطرة وسط قسنطينة.

وحسب مصادرنا فإن شرطيا تمكن من إحباط محاولة انتحاري التقرب من مركز الشرطة في حدود الثامنة والنصف ليلا، أين حذّر الشرطي الإرهابي قبل أن يطلق النار تجاه الحزام الناسف الذي كان ينوي تفجيره داخل مقر الأمن الحضري رقم 13 الواقع أسفل عمارة سكنية، حيث نجح الشرطي في تفجير الحزام بعيدا عن مركز الشرطة وهو ما ساهم في انقاذ السكان.

يذكر أن وكيل الجمهورية بقسنطينة أمر بفتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات الاعتداء.