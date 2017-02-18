"المير" قال إن مصالح شخصية تحركهم مواطنون بولتام في المسيلة يحتجون على تحويل مقر البلدية

وجه عشرات السكان ببلدية ولتام إلى الجنوب من عاصمة الولاية المسيلة، على مسافة تفوق 100 كلم يوم أمس، رسالة إلى الوالي مقداد الحاج، وكذا السلطات المحلية مؤرخة في 26 فيفري الجاري، تلقت "الشروق" نسخة منها، ناشدوه فيها التدخل من أجل منع تحويل مقر البلدية الحالي إلى منطقة تعرف بشيحة عون الله. وتبعا للمعلومات التي تلقيناها فإن المعنيين نظموا أمس، حركة احتجاجية أمام مقر البلدية تعبيرا عن رفضهم نقل مقر البلدية إلى المكان المشار إليه.

وعن أسباب رفض قرار التحويل، أشار أصحاب البيان، إلى جملة من النقاط أولاها أن مقر بلدية ولتام آت بقرار رئاسي 1984، كما أنه يمثل بالنسبة إلى السكان هوية وليس مجرد مرفق إداري، على حد تعبيرهم، فضلا عن بعد المكان عن النسيج العمراني وهذا برأيهم يعاكس تماما متطلبات وآليات التنمية المحلية وافتقار الجهة المشار إليها إلى عناصر التهيئة من طرقات وغيرها، مؤكدين ضمن النقاط التي تضمنها بيانهم أن تحويل مقر بلدية ولتام من شأنه إشعال نار الفتنة بين عرشين، وتبعا لذلك ناشد المحتجون الوالي التدخل من أجل وضع حد لهذا الأمر الذي برأي المعنيين ليس من باب الأولويات.

رئيس البلدية، قري عبد القادر، اعتبر في اتصال معه، أن المحتجين تحركهم مصالح شخصية ويريدون الاستثمار والبناء بطرق عشوائية، حتى إن بعضهم يقطن خارج البلدية، وهذا المشروع - يضيف المتحدث- معطل منذ نحو 4 سنوات رغم أن جميع المصالح التقنية وغيرها وافقت على بناء مقر البلدية الجديد بمنطقة شيحة عون الله وهي- بحسبه - مكان استراتيجي يعبر حقيقة عن مطالب التنمية المحلية، إضافة إلى كونه سيكون في الواجهة والطريق الرئيسي داعيا الجميع إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة البلبلة والفتنة لأن تحويل مقر البلدية الهدف منه خدمة مواطني المنطقة جميعا من دون استثناء على حد تعبير المعني الذي أضاف أن هناك تأخرا في عملية التحويل وعلى هذا الأساس فإن المصالح كلها موافقة على ذلك لأن المكان الذي سيشهد بناء المقر الجديد سيستقطب العشرات.