تمكن الجيش الوطني الشعبي، من تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه في العملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت الماضي، بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل/ن.ع.5، ويتعلق الأمر بالمسمى ل. لوناس المكنى "الطاهر بغلية".
وقد مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.
في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة/ن.ع.5، مخبأين (02) للإرهابيين، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ثلاث (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5.
وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ثمانية (08) مهربين و(33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وجانت وإليزي وعين قزام وقسنطينة، فيما تم حجز ستة (06) أجهزة كشف عن المعادن.
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تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه بجيجل
الشروق أون لاين
تمكن الجيش الوطني الشعبي، من تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه في العملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت الماضي، بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل/ن.ع.5، ويتعلق الأمر بالمسمى ل. لوناس المكنى "الطاهر بغلية".
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وقد مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.
في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة/ن.ع.5، مخبأين (02) للإرهابيين، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ثلاث (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5.
وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ثمانية (08) مهربين و(33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وجانت وإليزي وعين قزام وقسنطينة، فيما تم حجز ستة (06) أجهزة كشف عن المعادن.