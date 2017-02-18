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إيران تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج
قالت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن البحرية الإيرانية اختبرت بنجاح صواريخ في إطار مناورات عسكرية ضخمة تنظمها في الخليج، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ونقلت وكالة فارس عن وزير الدفاع حسين دهقان قوله، إنه "تم اختبار أحدث صاروخ كروز بحري يحمل اسم 'نصير' في مياه جنوب البلاد".
وذكرت الوكالة، أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح.
كما أكدت وكالة تسنيم "اختبار قذائف 'دهلاوية' الصاروخية الذكية بنجاح".
ولم يحدد مدى هذه الصواريخ الإيرانية الصنع.
وباشرت البحرية الإيرانية، الأحد، مناورات عسكرية ضخمة تعرف بـ"الولاية 95" وتجري في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان وشمال المحيط الهندي.
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/02/27 على 12:421
كثرت الكذب والدجل تمهيدا لخروح المسيح الدجال من أرض أصفهان الحكاية مفهومة