قتلت الشرطة الإندونيسية شخصاً على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال تبادل لإطلاق النار في مكتب حكومي، الاثنين، بعد تفجير قنبلة صغيرة في مكان قريب في جزيرة جاوا.
وأفادت الشرطة، بأن المهاجم هو مدان سابق بقضايا متعلقة بالإرهاب وينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" الموالية لتنظيم "داعش"، والمتهمة بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
وبدأت العملية بتفجير قنبلة مصنوعة بواسطة طنجرة ضغط حوالي الساعة 08:30 صباحاً (01:30 ت.غ) في حديقة، قبل أن يهرع المهاجم إلى مبنى قريب تابع للسلطات المحلية ويشعل النار فيه.
وتبادلت الشرطة إطلاق النار لمدة ساعة مع المنفذ الذي أصيب في بطنه وتوفي لاحقاً في المستشفى.
ولم تقع أي إصابات أخرى وتم إخلاء المبنى فيما ضبطت الشرطة مسدسات وحقيبتي ظهر كانتا مع المهاجم دون الإفصاح عما كان بداخلها.
وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان، إن المهاجم ينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" وكان يطالب بإطلاق سراح أصدقاء له معتقلين لدى الشرطة.
وأوقفت قوى الأمن الإندونيسية المئات خلال حملة أمنية على المتطرفين في الأعوام الماضية.
وقال كارنافيان، إن المهاجم الذي لم يسمه كان مسجوناً لتدربه في معسكر في منطقة جانثو أغلقته السلطات عام 2010.
وأدرجت الولايات المتحدة "جماعة أنصار الدولة" الشهر الماضي على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها تتكون من نحو عشرين جماعة اندونيسية متطرفة.
ويتهم عناصرها بتنفيذ اعتداءات انتحارية وهجمات مسلحة في 14 جانفي العام الماضي في جاكرتا أودت بحياة أربعة مدنيين وأربعة مهاجمين، وكانت الأولى التي يتبناها "داعش" في جنوب شرقي آسيا.
ويرتبط اسم "جماعة أنصار الدولة" بسلسلة من الهجمات الأخرى في إندونيسيا، بينها هجوم على كنيسة في نوفمبر أدى إلى مقتل طفل في جزيرة بورنيو، إضافة إلى مخطط لتنفيذ تفجير انتحاري قرب العاصمة في فترة أعياد الميلاد أحبطته السلطات.
وتوجه مئات الإندونيسيين إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى الجهاديين، بحسب السلطات التي لطالما عبرت عن مخاوفها من أن ينفذوا اعتداءات لدى عودتهم إلى البلاد.
وكانت إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم عددياً، واجهت "حربها على الإرهاب" إثر وقوع هجوم بالي في 2002 الذي أودى بحياة 202 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأجانب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الدرك الصحراوي يسيطر على "الكركرات"
2البرلمان المصري يسعى لتعديل دستوري يتيح للسيسي الحكم للأبد
310 هجمات يومياً على لاجئين في ألمانيا عام 2016
4بوتين: محادثات أستانة ساعدت في إحياء مفاوضات جنيف
5"الخوذ البيضاء" ينتزع جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في الأوسكار
Français English
الرأي
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
الشرطة الإندونيسية تقتل مهاجماً مرتبطاً بـ"داعش"
أ ف ب - الشروق أونلاين
قتلت الشرطة الإندونيسية شخصاً على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال تبادل لإطلاق النار في مكتب حكومي، الاثنين، بعد تفجير قنبلة صغيرة في مكان قريب في جزيرة جاوا.
تغطيات ذات صلة
الشرطة الإندونيسية تقتل مهاجماً مرتبطاً بـ"داعش"
إيران تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج
11 قتيلاً في غارات للنظام على بلدة أريحا في ريف إدلب
بوتين: محادثات أستانة ساعدت في إحياء مفاوضات جنيف
البرلمان المصري يسعى لتعديل دستوري يتيح للسيسي الحكم للأبد
وأفادت الشرطة، بأن المهاجم هو مدان سابق بقضايا متعلقة بالإرهاب وينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" الموالية لتنظيم "داعش"، والمتهمة بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
وبدأت العملية بتفجير قنبلة مصنوعة بواسطة طنجرة ضغط حوالي الساعة 08:30 صباحاً (01:30 ت.غ) في حديقة، قبل أن يهرع المهاجم إلى مبنى قريب تابع للسلطات المحلية ويشعل النار فيه.
وتبادلت الشرطة إطلاق النار لمدة ساعة مع المنفذ الذي أصيب في بطنه وتوفي لاحقاً في المستشفى.
ولم تقع أي إصابات أخرى وتم إخلاء المبنى فيما ضبطت الشرطة مسدسات وحقيبتي ظهر كانتا مع المهاجم دون الإفصاح عما كان بداخلها.
وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان، إن المهاجم ينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" وكان يطالب بإطلاق سراح أصدقاء له معتقلين لدى الشرطة.
وأوقفت قوى الأمن الإندونيسية المئات خلال حملة أمنية على المتطرفين في الأعوام الماضية.
وقال كارنافيان، إن المهاجم الذي لم يسمه كان مسجوناً لتدربه في معسكر في منطقة جانثو أغلقته السلطات عام 2010.
وأدرجت الولايات المتحدة "جماعة أنصار الدولة" الشهر الماضي على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها تتكون من نحو عشرين جماعة اندونيسية متطرفة.
ويتهم عناصرها بتنفيذ اعتداءات انتحارية وهجمات مسلحة في 14 جانفي العام الماضي في جاكرتا أودت بحياة أربعة مدنيين وأربعة مهاجمين، وكانت الأولى التي يتبناها "داعش" في جنوب شرقي آسيا.
ويرتبط اسم "جماعة أنصار الدولة" بسلسلة من الهجمات الأخرى في إندونيسيا، بينها هجوم على كنيسة في نوفمبر أدى إلى مقتل طفل في جزيرة بورنيو، إضافة إلى مخطط لتنفيذ تفجير انتحاري قرب العاصمة في فترة أعياد الميلاد أحبطته السلطات.
وتوجه مئات الإندونيسيين إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى الجهاديين، بحسب السلطات التي لطالما عبرت عن مخاوفها من أن ينفذوا اعتداءات لدى عودتهم إلى البلاد.
وكانت إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم عددياً، واجهت "حربها على الإرهاب" إثر وقوع هجوم بالي في 2002 الذي أودى بحياة 202 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأجانب.