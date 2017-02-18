قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية شمالي القدس

أطلقت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، النار على سيدة فلسطينية، خلال مرورها على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال، إن "(سيدة) فلسطينية وصلت إلى ممر السيارات في حاجز قلنديا، ولم تنصاع للدعوات التي وجهت لها بالتوقف".

وزعمت إن الفلسطينية كانت تحمل "غرضاً مشبوهاً".

وأعلنت شرطة الاحتلال، إنه "تم تحييد" الفلسطينية، وأشارت إلى أنها تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي، دون وصف حالتها الصحية.

وقالت شرطة الاحتلال، إن الفلسطينية تبلغ من العمر 30 عاماً، وهي من سكان حي كفر عقب، شمالي القدس.

وكان شهود عيان، قد قالوا في اتصالات عبر الهاتف مع وكالة الأناضول للأنباء، إن سيدة فلسطينية تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل قوة عسكرية على الحاجز؛ ما أدى إلى إصابتها بجراح.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا، أمام المارة، عقب الحادث.

ويقع حاجز قلنديا، جنوب مدينة (رام الله) على الطريق التي تصلها بمدينة القدس المحتلة.

ويتعين على كل فلسطيني يرغب في التوجه إلى القدس المحتلة، أو القدوم منها باتجاه وسط الضفة الغربية المحتلة، المرور من هذا الحاجز، والخضوع للتفتيش.