مديرية الأمن الولائي فتحت تحقيقا في القضية محامون في معسكر يحتجون ويتهمون شرطيين بالإعتداء عليهم

اعتصم العشرات من المحامين، صباح الأحد، أمام مقر محكمة معسكر تنديدا بما أسموه تكرارا لاعتداءات ضباط الشرطة على المحامين داخل بهو المحكمة وخارجها.

المعتصمون أكدوا بأن زميلا لهم تعرض للإهانة والدفع من قبل ضابط شرطة أثناء محاولة تقدمه للحديث مع موكله داخل المحكمة، قبل يومين وسبقتها حادثة اعتداء ضابط شرطة كذلك، حسبهم، على محام آخر بملعب الوحدة الإفريقية، حيث يقول المحتجون إنّ: "زميلهم تلقى صفعات وركلات وسب وشتم أمام الملأ رغم تقديم الضحية لنفسه على أساس أنه محام".

واعتبر نقيب المحامين الحادثتين سابقة في تاريخ علاقة سلك الشرطة بهيئة المحامين، "والتي كانت على مر الزمن يطبعها الاحترام المتبادل، اعتبارا من أن الجميع شريك في تحقيق مبدأ العدل" على حد قوله.

واعتبر المحامون بأن ما حصل مؤخرا يهدد قدسية الجبة السوداء ويدوس كرامتها مطالبين من الجهات المسؤولة التدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال مصدر مسؤول من أمن ولاية معسكر لـ"الشروق"، إن تحقيقات تمت مباشرتها بخصوص الشكوى التي تقدم بها المحامون والتهم الموجهة لعناصر الشرطة.