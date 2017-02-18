إصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين، غارات جوية على قطاع غزة الفلسطيني بعد سقوط قذيفة أطلقت، فجر الاثنين، من القطاع على المنطقة الجنوبية من فلسطين المحتلة، دون وقوع إصابات، حسب ما أعلن مصدر أمني في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفاد المصدر عن "قصف موقع عسكري لحماس غرب مخيم النصيرات للاجئين" جنوب مدينة غزة، بينما شنت الطائرات غارتين على مواقع مراقبة تابعة للحركة أيضاً في خانيونس جنوب القطاع.

من جهته، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجراح "متوسطة"، جراء الغارات.

وأضاف إن الإصابات وقعت جراء الغارة التي شنتها طائرات إسرائيلية، على موقع يتبع لحركة حماس، شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباحاً عن سقوط "قذيفة" أطلقت، فجر الاثنين، من القطاع على جنوب البلاد دون أن توقع إصابات.

وأفاد بيان جيش الاحتلال، أن القذيفة التي لم يوضح إن كانت صاروخاً أو قذيفة هاون، "أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة غير مأهولة.. في جنوب إسرائيل".

وتحافظ سلطات الاحتلال وحركة حماس على وقف هش لإطلاق النار منذ الحرب المدمرة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة بين جويلية وأوت 2014 واستمرت خمسين يوماً وكانت الأطول والأكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على المناطق الجنوبية غالباً ما تنسب إلى فصائل فلسطينية مسلحة.

وتنفذ قوات الاحتلال غارات جوية على قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ.

وتبنت مجموعات سلفية متشددة مراراً تنفيذ هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية انطلاقاً من القطاع.