في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم "داعش" يتبنى الاعتداء على مركز شرطة بقسنطينة

أعلن ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة في ولاية قسنطينة، مساء الأحد.

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في بيان لها، مسؤولية التنظيم عن هجوم استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسنطينة.

وقالت أعماق إن "عملية استشهادية بحقيبة ناسفة لمقاتل من الدولة الإسلامية يوم أمس استهدفت مركزا للشرطة الجزائرية وسط مدينة قسنطينة"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأصيب شرطيان بجروح مساء الأحد في اعتداء إرهابي تم إحباطه استهدف الأمن الحضري الـ 13 بباب القنطرة بقسنطينة حسبما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر بأن الضحيتين يعانيان من جروح وصفت بـ"البسيطة" وتم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف ذات المصدر بأن "شرطيا كان أمام مقر الأمن الحضري الذي يقع في بناية تضم عشر عائلات قد رد بقوة مستهدفا وبدقة الحزام المتفجر الذي كان يحمله الإرهابي.

وفيما تم على الفور إقامة حزام أمني فتحت النيابة تحقيقا حول الحادث.