قال والد جندي أمريكي، قتل في غارة على ما يشتبه في أنه موقع لتنظيم القاعدة في اليمن الشهر الماضي، إنه رفض مقابلة الرئيس دونالد ترامب، عند وصول جثمان ولده قادماً من اليمن.
وذكر الرجل أنه قال لقس حينئذ: "آسف. أنا لا أريد رؤيته".
وكانت الغارة، في الثامن والعشرين من جانفي الماضي، هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس ترامب.
وقال ويليام أوينز، الذي قتل ولده ويليام ريان أوينز، لصحيفة ميامي هيرالد، إن الحكومة "يجب أن تحقق في موت ولدي".
وأضاف "لماذا نفذت هذه المهمة الغبية في هذا التوقيت بالذات، ولم يكن قد مضى أسبوع بالكاد في عمر إدارته؟ لماذا؟".
وأردف "طيلة عامين قبل هذه الغارة لم يكن هناك جنود أمريكيون على الأرض في اليمن، كل المهام كانت تنفذ عن طريق الصواريخ والطائرات بدون طيار، لأنه لم يكن هناك هدف يساوي حياة جندي أمريكي واحد. هل اضطررنا الآن وفجأة إلى أن نقوم بهذا الاستعراض الهائل؟".
ويعتقد أن الغارة، التي وافق عليها ترامب بعد ستة أيام من توليه الرئاسة، قد أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال.
وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين آخرين خلال الغارة، التي بدأ التخطيط لها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن المهمة انكشف أمرها في مرحلة مبكرة، وهو ما عرفته القوات الأمريكية الخاصة من اتصالات تم اعتراضها.
وقال مسؤول سابق بالقوات البحرية الخاصة التابعة للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة للصحيفة: "لقد كانوا يعلمون منذ البداية أنها مهمة فاشلة".
لكن الجيش ينفي ذلك، ويقول إنه ليس هناك دليل على أن المهمة تم كشفها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، الأحد، إنها تعتقد أن ترامب سيؤيد إجراء تحقيق في تلك المزاعم.
وأضافت "المهمة تعرضت لانتقادات كثيرة ومتباينة، لكنها زودتنا بكمية كبيرة من المعلومات والمصادر ذات القيمة العسكرية، والتي ساعدتنا على إنقاذ حياة كثير من الأمريكيين وحياة آخرين غير أمريكيين".
وقال أوينز، إنه أخبر بأن ولده قتل خلال اشتباكات عنيفة، اندلعت مع مسلحي تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.
وأعيد جثمان الجندي القتيل في تابوت ملفوف بالعلم الأمريكي إلى قاعدة دوفر الجوية، في الأول من فيفري الجاري، حيث أجريت له مراسم جنازة خاصة.
وروى أوينز أنه علم أن ترامب وابنته إيفانكا في طريقهما إلى المكان، حينما كان هو هناك.
وقال "لقد أخبرتهم بأني لا أريد أن أسبب ضجة كبيرة بسبب الموضوع، لكن ضميري لا يسمح لي بالتحدث إليه".
وأضاف أوينز، وهو من قدامى المحاربين، لصحيفة ميامي هيرالد، إن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية عن عائلة جندي أمريكي مسلم قتل خلال مهمة بالجيش الأمريكي قد أزعجته.
وكان ويليام ريان أوينز، يبلغ من العمر 36 عاماً ومتزوجاً وأباً لثلاثة أطفال، وعضواً بقوات النخبة البحرية التابعة للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الدرك الصحراوي يسيطر على "الكركرات"
2جماعة أبو سياف الفلبينية تذبح رهينة ألمانياً
3البرلمان المصري يسعى لتعديل دستوري يتيح للسيسي الحكم للأبد
4إيران تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج
510 هجمات يومياً على لاجئين في ألمانيا عام 2016
Français English
الرأي
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
رفض لقائه والتحدث إليه
والد الجندي الأمريكي المقتول في عملية اليمن يهاجم ترامب
بي بي سي - الشروق أونلاين
قال والد جندي أمريكي، قتل في غارة على ما يشتبه في أنه موقع لتنظيم القاعدة في اليمن الشهر الماضي، إنه رفض مقابلة الرئيس دونالد ترامب، عند وصول جثمان ولده قادماً من اليمن.
تغطيات ذات صلة
والد الجندي الأمريكي المقتول في عملية اليمن يهاجم ترامب
إصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية شمالي القدس
جماعة أبو سياف الفلبينية تذبح رهينة ألمانياً
الشرطة الإندونيسية تقتل مهاجماً مرتبطاً بـ"داعش"
وذكر الرجل أنه قال لقس حينئذ: "آسف. أنا لا أريد رؤيته".
وكانت الغارة، في الثامن والعشرين من جانفي الماضي، هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس ترامب.
وقال ويليام أوينز، الذي قتل ولده ويليام ريان أوينز، لصحيفة ميامي هيرالد، إن الحكومة "يجب أن تحقق في موت ولدي".
وأضاف "لماذا نفذت هذه المهمة الغبية في هذا التوقيت بالذات، ولم يكن قد مضى أسبوع بالكاد في عمر إدارته؟ لماذا؟".
وأردف "طيلة عامين قبل هذه الغارة لم يكن هناك جنود أمريكيون على الأرض في اليمن، كل المهام كانت تنفذ عن طريق الصواريخ والطائرات بدون طيار، لأنه لم يكن هناك هدف يساوي حياة جندي أمريكي واحد. هل اضطررنا الآن وفجأة إلى أن نقوم بهذا الاستعراض الهائل؟".
ويعتقد أن الغارة، التي وافق عليها ترامب بعد ستة أيام من توليه الرئاسة، قد أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال.
وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين آخرين خلال الغارة، التي بدأ التخطيط لها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن المهمة انكشف أمرها في مرحلة مبكرة، وهو ما عرفته القوات الأمريكية الخاصة من اتصالات تم اعتراضها.
وقال مسؤول سابق بالقوات البحرية الخاصة التابعة للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة للصحيفة: "لقد كانوا يعلمون منذ البداية أنها مهمة فاشلة".
لكن الجيش ينفي ذلك، ويقول إنه ليس هناك دليل على أن المهمة تم كشفها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، الأحد، إنها تعتقد أن ترامب سيؤيد إجراء تحقيق في تلك المزاعم.
وأضافت "المهمة تعرضت لانتقادات كثيرة ومتباينة، لكنها زودتنا بكمية كبيرة من المعلومات والمصادر ذات القيمة العسكرية، والتي ساعدتنا على إنقاذ حياة كثير من الأمريكيين وحياة آخرين غير أمريكيين".
وقال أوينز، إنه أخبر بأن ولده قتل خلال اشتباكات عنيفة، اندلعت مع مسلحي تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.
وأعيد جثمان الجندي القتيل في تابوت ملفوف بالعلم الأمريكي إلى قاعدة دوفر الجوية، في الأول من فيفري الجاري، حيث أجريت له مراسم جنازة خاصة.
وروى أوينز أنه علم أن ترامب وابنته إيفانكا في طريقهما إلى المكان، حينما كان هو هناك.
وقال "لقد أخبرتهم بأني لا أريد أن أسبب ضجة كبيرة بسبب الموضوع، لكن ضميري لا يسمح لي بالتحدث إليه".
وأضاف أوينز، وهو من قدامى المحاربين، لصحيفة ميامي هيرالد، إن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية عن عائلة جندي أمريكي مسلم قتل خلال مهمة بالجيش الأمريكي قد أزعجته.
وكان ويليام ريان أوينز، يبلغ من العمر 36 عاماً ومتزوجاً وأباً لثلاثة أطفال، وعضواً بقوات النخبة البحرية التابعة للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة.