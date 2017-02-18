تمسكوا بأرضية مطالبهم التي رفعوها إلى الحكومة طلبة جراحة الأسنان في مسيرة بعنابة

خرج طلبة جراحة الأسنان بعنابة، الأحد، في مسيرة سلمية انطلاقا من مقر كلية الطب بعنابة نحو مقر الولاية لإيصال صوتهم للوالي وتحسيسه بـ"خطورة الوضع"، وكذا لطرح جملة المشاكل المحلية والوطنية التي يعانون منها، حيث رفعوا شعارات تؤكد رفضهم التصنيف في رتبة الـ14، مطالبين بتصنيفهم في رتبة 16 وكذا زيادة التخصصات المطروحة في الإقامة وفتح ميادين تربص جديدة لتحسين التكوين وزيادة في المنحة الجامعية الخاصة بطلبة الطور الثاني أي العيادي، وكذا زيادة عدد مناصب العمل وفتح تخصصات جديدة.

أكد ممثل طلبة الأسنان بكلية الطب بعنابة لـ"الشروق" أن هذه المسيرة السلمية، جاءت احتجاجا على الحلول التي اقترحتها حكومة سلال، مؤكدين رفضهم المطلق لها، كما عبروا عن استيائهم من الظروف المزرية التي يزاولون فيها دراستهم بالإضافة إلى التجاهل المستمر من قبل الوزارة الوصية لمطالبهم الشرعية، المتعلقة أساسا بتصنيفهم في رتبة 16 وكذا زيادة التخصصات المطروحة في الإقامة وفتح ميادين تربص جديدة لتحسين التكوين وزيادة في المنحة الجامعية الخاصة بطلبة الطور الثاني أي العيادي، وكذا مراجعة المنحة الجامعية لطلبة جراحة الأسنان ومشاكل أخرى محلية كنقص المعدات أهمها أرائك جراحة الأسنان التي لا يزال أغلبها معطلا.

حيث طالب الطلاب من إدارة مستشفى ابن رشد تسريع عملية الصيانة، لكن بقيت دار لقمان على حالها، بالإضافة إلى مشكل اقتناء المعدات الطبية من مالهم الخاص من أجل ممارسة تربصهم على مستوى المستشفى، مع غياب كلي للعديد من المستلزمات الطبية التي من المفروض ان توفرها الوزارة الوصية.