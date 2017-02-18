اتحاد العمال بالوادي يكرم الإعلامي الراحل فوزي حوامدي

كرم الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بالوادي، السبت الماضي المرحوم والمدير الأسبق لمكتب الوادي الجهوي لجريدة "الشروق"، فوزي حوامدي، وذلك على هامش الاحتفالات التي أقامتها المنظمة بمناسبة الذكرى المزدوجة لذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد.

وأشاد الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين أحميدة الدبيلي بخصال الفقيد الذي قدم الكثير للولاية، من خلال المنابر الإعلامية التي اشتغل فيها، منوها على أن أمثال فوزي حوامدي لا يموتون كما البقية، بل سيبقون خالدين، مادامت أعمالهم حية بيننا على حد وصف المتحدث الذي اعتبر وفاة الراحل خسارة كبيرة للولاية وللصحافة، داعيا الصحفيين الجدد أن يجعلوا من فوزي حوامدي قدوة لهم.

وقد تم منح وسام وهدية لعائلة الفقيد.