وزير العدل يؤكد: الجزائر تتفاوض لاستلام أحد معتقلي غوانتنامو

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الإثنين، أن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتفاوضان حاليا حول تسليم أحد المعتقلين الجزائريين الإثنين (02) المتبقيين بغوانتنامو.

وأكد لوح لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، وجود مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسليم أحد المعتقلين الإثنين المتبقيين بغوانتانامو.

وأضاف بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد صادقت مؤخرا على اتفاقية تجمعها بالجزائر تتعلق بإجراءات التبادل الخاصة بالمعلومات ذات الصلة بالجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وهي الاتفاقية التي تندرج في إطار التضامن الدولي لمجابهة هذا النوع من الجرائم ذات البعد الدولي.