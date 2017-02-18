شهدت البلدية السياحية سيدي سليمان بتيسمسيلت، صبيحة الاثنين، محاولة قتل رئيس بلديتها "ق، ع" ، بعد أن أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على اعتراض المير عند مدخل مقر البلدية ورشّه بسائل – الديليون - ، وقام بإضرام النار في جسده، قبل أن يلوذ بالفرار تاركا وراءه المير يصارع ويقاوم ألسنة النيران التي سبّبت له حروقا بليغة على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه نقل على إثرها إلى مستشفى برج بونعامة، قبل تحويله الى مستشفى الدويرة بالعاصمة متأثرا بحروق من الدرجة الثانية.
استنادا لتصريحات أحد منتخبي المجلس الشعبي البلديفان تصرّف الشاب جاء في أعقاب اعذاره من قبل المصالح البلدية بوقف أشغال بناية فوضوية كان يقوم بها بمسكنه الخاص الكائن بوسط المدينة، وهو ما اعتبره المتهم تمهيدا لتنفيذ قرار هدم ما بناه فلم يجد من طريقة لتفجير غضبه حيال القرار، الذي رأى أنه مجحف في حقّه سوى محاولته بوضع حد لحياة رئيس البلدية عن طريق حرقه.
وعن الحادثة وظروف وقوعها ذكر شهود عيان، في تصريحات استفتها "الشروق" أن المير كان برفقة أحد نوابه وعضو بالمجلس البلدي أمام مقر البلدية وتحديدا بالساحة المحاذية لها في حدود الساعة التاسعة صباحا، قبل أن يباغت المتهم الرئيس ويرشّه بسائل الديليون الذي يستعمل في تحضير طلاء السيارات الذي اصطحبه معه بداخل قنينة بلاستيكية كان يخفيها تحت "القشّابية" التي كان يرتديها ويسارع بعدها الى تشغيل الولاّعة ورميها على الضحية، وبالنظر لهول المشهد وصراخ الرئيس الذي أربك العديد من المارة سارع أحد المواطنين كان بالقرب من مكان الحادثة إلى اخماد النار بمساعدة عضو المجلس البلدي ، ليقوم بعدها نائب الرئيس بنقل المير على متن سيارته الخاصة باتجاه مستشفى البرج على بعد 8 كيلومترات.
وقال الشهود أن الجاني الذي يملك محلاّ للحلاقة استفاد منه في إطار توزيع محلات الرئيس، ويشغل أيضا ببيت الشباب المتواجد بمقر البلدية فرّ مسرعا بعد تنفيذه للجريمة. ولم يتمكن مواطنون من الإمساك به رغم ملاحقتهم له، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة كل الدوافع المحيطة والمرتبطة بهذه الحادثة، التي خلّفت صدمة كبيرة وسط سكان سيدي سليمان على وجه الخصوص ومواطني الولاية رقم 38 عموما.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1طالبة فلسطينية تحاول الإنتحار بالبليدة
2مجلس "أنصار الله" و"مكتب أشغال" لتسويق الأحمدية بالجزائر!
3سقوط النخلة "المباركة" بالجلفة
4مرض غريب يتسبب في سقوط عيون ثلاث شقيقات بباتنة
5توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير 6 ألغام
Français English
الرأي
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
سكب عليه "الدليون" والضحية أصيب بحروق بليغة
شاب يضرم النار بجسد رئيس بلدية في تيسمسيلت
ج . رتيعات
شهدت البلدية السياحية سيدي سليمان بتيسمسيلت، صبيحة الاثنين، محاولة قتل رئيس بلديتها "ق، ع" ، بعد أن أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على اعتراض المير عند مدخل مقر البلدية ورشّه بسائل – الديليون - ، وقام بإضرام النار في جسده، قبل أن يلوذ بالفرار تاركا وراءه المير يصارع ويقاوم ألسنة النيران التي سبّبت له حروقا بليغة على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه نقل على إثرها إلى مستشفى برج بونعامة، قبل تحويله الى مستشفى الدويرة بالعاصمة متأثرا بحروق من الدرجة الثانية.
تغطيات ذات صلة
عصابة من ثلاث فتيات تسطو على محل مجوهرات بعنابة
شاب يضرم النار بجسد رئيس بلدية في تيسمسيلت
تجار مخدرات يختطفون شابا لإجبار شقيقه على دفع ديونه
اتحاد العمال بالوادي يكرم الإعلامي الراحل فوزي حوامدي
طلبة جراحة الأسنان في مسيرة بعنابة
استنادا لتصريحات أحد منتخبي المجلس الشعبي البلديفان تصرّف الشاب جاء في أعقاب اعذاره من قبل المصالح البلدية بوقف أشغال بناية فوضوية كان يقوم بها بمسكنه الخاص الكائن بوسط المدينة، وهو ما اعتبره المتهم تمهيدا لتنفيذ قرار هدم ما بناه فلم يجد من طريقة لتفجير غضبه حيال القرار، الذي رأى أنه مجحف في حقّه سوى محاولته بوضع حد لحياة رئيس البلدية عن طريق حرقه.
وعن الحادثة وظروف وقوعها ذكر شهود عيان، في تصريحات استفتها "الشروق" أن المير كان برفقة أحد نوابه وعضو بالمجلس البلدي أمام مقر البلدية وتحديدا بالساحة المحاذية لها في حدود الساعة التاسعة صباحا، قبل أن يباغت المتهم الرئيس ويرشّه بسائل الديليون الذي يستعمل في تحضير طلاء السيارات الذي اصطحبه معه بداخل قنينة بلاستيكية كان يخفيها تحت "القشّابية" التي كان يرتديها ويسارع بعدها الى تشغيل الولاّعة ورميها على الضحية، وبالنظر لهول المشهد وصراخ الرئيس الذي أربك العديد من المارة سارع أحد المواطنين كان بالقرب من مكان الحادثة إلى اخماد النار بمساعدة عضو المجلس البلدي ، ليقوم بعدها نائب الرئيس بنقل المير على متن سيارته الخاصة باتجاه مستشفى البرج على بعد 8 كيلومترات.
وقال الشهود أن الجاني الذي يملك محلاّ للحلاقة استفاد منه في إطار توزيع محلات الرئيس، ويشغل أيضا ببيت الشباب المتواجد بمقر البلدية فرّ مسرعا بعد تنفيذه للجريمة. ولم يتمكن مواطنون من الإمساك به رغم ملاحقتهم له، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة كل الدوافع المحيطة والمرتبطة بهذه الحادثة، التي خلّفت صدمة كبيرة وسط سكان سيدي سليمان على وجه الخصوص ومواطني الولاية رقم 38 عموما.