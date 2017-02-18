تعلن مجموعة "أوريدو" عن عرض حلول وخدمات متطورة للجيل القادم في جناحها الخاص بالمؤتمر العالمي للنقال 2017 الذي تجري فعالياته في برشلونة، مبرزة التقدم الهائل الذي حققته الشركة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتواصل أوريدو جهودها كي تصبح شركة رائدة في مجال البيانات في جميع الدول التي تتواجد فيها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، إذ حققت جميع فروعها تقدما ملحوظا من حيث تحديث الشبكات وتقديم مجموعة متنوعة من التطبيقات والمحتوى للزبائن، وتقدم شركات أوريدو حالياً خدمة 4G في 8 من أصل 10 أسواق تتواجد فيها، كما تقدم خدمات الخط الثابت المتطورة في 6 منها.
وسيكون زوار جناح "أوريدو" في المؤتمر العالمي للنقال من أوائل المطلعين على نتائج هذه الجهود ،وفي هذا السياق، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو: "يعد المؤتمر العالمي للنقال أحد أكبر الفعاليات على رزنامة قطاع الاتصالات، كما أنه فرصة مميزة لعرض الحلول التي نمتلكها وللتعاون مع مجموعة من أهم الشركات حول العالم".
ويتم إلقاء الضوء خلال المؤتمر على الأبحاث التي تجريها مجموعة أوريدو في مجال تقنية الجيل الخامس، والتي ستوفر سرعات عالية وتزيد من حجم المرونة لتقديم الجيل القادم من تقنيات النقال.
وتوفر أوريدو لزوار جناحها فرصة القيام برحلة عبر الزمن لعرض تقنيات النقال منذ عهد المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولا إلى عصر الاتصال فائق السرعة عبر تقنيات جي 4.5 و5 جي، والتي أصبحت واقعا بفضل شبكة سوبرنت من أوريدو المتطورة، وباستخدام مقطع فيديو خاص يبيّن روبوتات مدعمة بتقنية جي 5، تعرض مجموعة أوريدو أسرع وأسلس أداء لتقنية جي5 والإمكانات التي توفرها تقنية إنترنت الأشياء "جي 5" مع خفض معدل التأخير والاتصال المباشر وفائق السرعة بين الآلات.
وتعرض أوريدو تشكيلة واسعة من الحلول النقالة الموجهة لقطاع الصحة مثل
"You Click We Care" الذي يوفر خدمة مراقبة متطورة لمؤسسات الرعاية الصحية مباشرة ومن أي مكان، ومع استعدادات قطر لاستضافة عدد من أكبر البطولات الرياضة العالمية خلال السنوات القادمة، خصصت أوريدو ركناً من جناحها لعرض تقنيات الإدارة الذكية للأماكن الرياضية، وتركز أوريدو في هذا المجال على تقنيات الملاعب الذكية، وهي حلول مركزية تمكن الجهات المنظمة من ترتيب الفعاليات باستخدام النماذج المدروسة والمراقبة المباشرة ومعلومات الأعمال.
وتعرض أوريدو أحدث التقنيات في مجال خدمات تطوير المحتوى، مع تغطية المباريات بتقنيات ثنائية الأبعاد2D وثلاثية الأبعاد 3D من خلال البث المباشر لمناطق المشجعين والمشاهدين في المنازل بنظام واقع افتراضي تفاعلي بالكامل، ويتم عرض تقنيات المدن الذكية وإنترنت الأشياء، وذلك باستعراض الميزات الرقمية للحلول المتكاملة، على غرار الإضاءة الذكية وإدارة النفايات، وصولا إلى حلول التعليم والمكتبات المستقبلية.
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"أوريدو" تستعرض معجزة الـ"جي 5" والانترنت فائقة السرعة ببرشلونة
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
تعلن مجموعة "أوريدو" عن عرض حلول وخدمات متطورة للجيل القادم في جناحها الخاص بالمؤتمر العالمي للنقال 2017 الذي تجري فعالياته في برشلونة، مبرزة التقدم الهائل الذي حققته الشركة خلال السنوات القليلة الماضية.
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وتواصل أوريدو جهودها كي تصبح شركة رائدة في مجال البيانات في جميع الدول التي تتواجد فيها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، إذ حققت جميع فروعها تقدما ملحوظا من حيث تحديث الشبكات وتقديم مجموعة متنوعة من التطبيقات والمحتوى للزبائن، وتقدم شركات أوريدو حالياً خدمة 4G في 8 من أصل 10 أسواق تتواجد فيها، كما تقدم خدمات الخط الثابت المتطورة في 6 منها.
وسيكون زوار جناح "أوريدو" في المؤتمر العالمي للنقال من أوائل المطلعين على نتائج هذه الجهود ،وفي هذا السياق، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو: "يعد المؤتمر العالمي للنقال أحد أكبر الفعاليات على رزنامة قطاع الاتصالات، كما أنه فرصة مميزة لعرض الحلول التي نمتلكها وللتعاون مع مجموعة من أهم الشركات حول العالم".
ويتم إلقاء الضوء خلال المؤتمر على الأبحاث التي تجريها مجموعة أوريدو في مجال تقنية الجيل الخامس، والتي ستوفر سرعات عالية وتزيد من حجم المرونة لتقديم الجيل القادم من تقنيات النقال.
وتوفر أوريدو لزوار جناحها فرصة القيام برحلة عبر الزمن لعرض تقنيات النقال منذ عهد المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولا إلى عصر الاتصال فائق السرعة عبر تقنيات جي 4.5 و5 جي، والتي أصبحت واقعا بفضل شبكة سوبرنت من أوريدو المتطورة، وباستخدام مقطع فيديو خاص يبيّن روبوتات مدعمة بتقنية جي 5، تعرض مجموعة أوريدو أسرع وأسلس أداء لتقنية جي5 والإمكانات التي توفرها تقنية إنترنت الأشياء "جي 5" مع خفض معدل التأخير والاتصال المباشر وفائق السرعة بين الآلات.
وتعرض أوريدو تشكيلة واسعة من الحلول النقالة الموجهة لقطاع الصحة مثل
"You Click We Care" الذي يوفر خدمة مراقبة متطورة لمؤسسات الرعاية الصحية مباشرة ومن أي مكان، ومع استعدادات قطر لاستضافة عدد من أكبر البطولات الرياضة العالمية خلال السنوات القادمة، خصصت أوريدو ركناً من جناحها لعرض تقنيات الإدارة الذكية للأماكن الرياضية، وتركز أوريدو في هذا المجال على تقنيات الملاعب الذكية، وهي حلول مركزية تمكن الجهات المنظمة من ترتيب الفعاليات باستخدام النماذج المدروسة والمراقبة المباشرة ومعلومات الأعمال.
وتعرض أوريدو أحدث التقنيات في مجال خدمات تطوير المحتوى، مع تغطية المباريات بتقنيات ثنائية الأبعاد2D وثلاثية الأبعاد 3D من خلال البث المباشر لمناطق المشجعين والمشاهدين في المنازل بنظام واقع افتراضي تفاعلي بالكامل، ويتم عرض تقنيات المدن الذكية وإنترنت الأشياء، وذلك باستعراض الميزات الرقمية للحلول المتكاملة، على غرار الإضاءة الذكية وإدارة النفايات، وصولا إلى حلول التعليم والمكتبات المستقبلية.