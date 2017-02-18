هلاك عامل صيني وإصابة زميله في انهيار ترابي بسطيف

لقي عامل من جنسية صينية يبلغ من العمر 45 سنة، صبيحة الإثنين، حتفه، إثر انهيار ترابي عليه، أثناء أشغال الحفر لخندق بعمق 5 أمتار، وعرضه حوالي 1 مترا، بالجهة الغربية للمنطقة الصناعية بسطيف، فيما تم إنقاذ زميله 40 سنة من الموت المحقق من طرف مصالح الحماية المدنية.

وحسب مصادرنا، أن مصالح الحماية المدنية استغرقت 15 دقيقة الانتشال العامل الصيني المتوفى، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد إخراجه من تحت التراب بالرغم من محاولات إنعاشه من طرف أطباء الحماية المدنية بسطيف التي سخرت 3 شاحنات و3 سيارات إسعاف طبية، لهذه الحادثة .