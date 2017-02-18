كُلنا على كلمة واحدة اليوم.. لن نَسمح بأن يَخترِق أي كان جدارنا الأمني المنيع الذي بنيناه لبنةً لبنةَ بدماء وعرق وصبر وتضحيات واحتساب كافة أبنائنا، لن يسمح الشعب الجزائري الذي عرف المحن والويلات واكتوى بنار الفتنة لأكثر من عقد من الزمن أن يتكرر ما حدث له أو يحدث الآن لغيرنا، ولن تسمح قواتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها التي تمكنت من اكتساب أفضل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بأن يتلاعب أي كان بأحد أعز مكتسباتنا، ولن يسمح أي فرد منا، في أي موقع كان، إن في مدرسة أو مؤسسة أو معمل أو مسكن أو طريق...أن يتم استغفالنا أو تلهيتنا لكي نُضرَب من جديد.
كلنا اليوم، عندما يتعلق الأمر بأمن بلدنا، في خندق واحد، اختلافاتنا السياسية، أو وجهات نظرنا المتضاربة أحيانا في ما ينبغي أن نقوم به في هذا المجال أو ذاك، أو حتى تلك الحساسيات الشخصية التي قد تكون بيننا، ينبغي أن تَترك مكانها لإجماع حقيقي حول اعتبار أمن بلدنا خطا أحمر لن نقبل بأن يتجاوزه أحد.
والبداية ينبغي أن تكون بالعمل جماعيا للرفع من درجة الوعي بهذا الأمر بيننا، وتعميم ذلك على كافة المستويات.. والمسؤولية ينبغي أن تقع في المقام الأول على كلٍ مَن له علاقة ببلورة هذا الوعي، من الأسرة إلى المدرسة إلى المؤسسات الإعلامية والدينية والسياسية، كلٌ في موقعه ينبغي أن يلعب دوره، ذلك أن الفعل الإرهابي أو العمل التخريبي، قبل أن يتحول إلى أحزمة ناسفة أو قنابل موقوتة أو تفجيرات تواجهها قوات أمنية، إنما هو صناعة خبيثة على مستوى الفكر والوعي تقوم بتغييب العقول وتوجيهها لتتحول نحو الجريمة والقتل والتخريب.
لذا فإنه علينا أن نُعزِّز معركتنا الوقائية على مستوى هذه الجبهة، جبهة الحرب على العقول، وعلينا أن ننتصر فيها باستمرار.. وكلما تحقق لنا ذلك لن يُفلِح أي كان في المساس بنا أو الاقتراب منا، وإذا ما اقترب فإن قواتنا الأمنية ستكون له بالمرصاد قبل أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
هي ذي الاستراتيجية التي تُمكِّننا من الاطمئنان أن أي جهة كانت تتربص ببلادنا لن تُفلح في تحقيق الغاية من ذلك، وإن حاولت فستفشل بإذن الله، وهي استراتيجية قبل أن تكون قائمة على فعالية الردع الأمني، هي قائمة على فعالية الرفع من التحصين الفكري والنفسي والإعلامي والتعليمي لأبنائنا، وهي المهمة التي علينا أن نُحسِن القيام بها كمجتمع، باعتباره العمق الاستراتيجي لقواتنا الأمنية التي تستحق كل التحية والعرفان لما هي قائمة به الآن في الميدان...
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1عرّوا سيقانكم!
2إبعاد فلسطين عن المحاور
3لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
Français English
الرأي
سيليم قلالة
لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
جمال لعلامي
عرّوا سيقانكم!
صالح عوض
إبعاد فلسطين عن المحاور
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
سيليم قلالة
كُلنا على كلمة واحدة اليوم.. لن نَسمح بأن يَخترِق أي كان جدارنا الأمني المنيع الذي بنيناه لبنةً لبنةَ بدماء وعرق وصبر وتضحيات واحتساب كافة أبنائنا، لن يسمح الشعب الجزائري الذي عرف المحن والويلات واكتوى بنار الفتنة لأكثر من عقد من الزمن أن يتكرر ما حدث له أو يحدث الآن لغيرنا، ولن تسمح قواتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها التي تمكنت من اكتساب أفضل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بأن يتلاعب أي كان بأحد أعز مكتسباتنا، ولن يسمح أي فرد منا، في أي موقع كان، إن في مدرسة أو مؤسسة أو معمل أو مسكن أو طريق...أن يتم استغفالنا أو تلهيتنا لكي نُضرَب من جديد.
مقالات سابقة للكاتب
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
هل نَملك استراتيجية فلاحية؟
هل مات الإنسان فينا؟
فلسطين 1948 التي نسيناها
بالقيم تُستَدام الأوطان وتُستَأنف الحضارة...
كلنا اليوم، عندما يتعلق الأمر بأمن بلدنا، في خندق واحد، اختلافاتنا السياسية، أو وجهات نظرنا المتضاربة أحيانا في ما ينبغي أن نقوم به في هذا المجال أو ذاك، أو حتى تلك الحساسيات الشخصية التي قد تكون بيننا، ينبغي أن تَترك مكانها لإجماع حقيقي حول اعتبار أمن بلدنا خطا أحمر لن نقبل بأن يتجاوزه أحد.
والبداية ينبغي أن تكون بالعمل جماعيا للرفع من درجة الوعي بهذا الأمر بيننا، وتعميم ذلك على كافة المستويات.. والمسؤولية ينبغي أن تقع في المقام الأول على كلٍ مَن له علاقة ببلورة هذا الوعي، من الأسرة إلى المدرسة إلى المؤسسات الإعلامية والدينية والسياسية، كلٌ في موقعه ينبغي أن يلعب دوره، ذلك أن الفعل الإرهابي أو العمل التخريبي، قبل أن يتحول إلى أحزمة ناسفة أو قنابل موقوتة أو تفجيرات تواجهها قوات أمنية، إنما هو صناعة خبيثة على مستوى الفكر والوعي تقوم بتغييب العقول وتوجيهها لتتحول نحو الجريمة والقتل والتخريب.
لذا فإنه علينا أن نُعزِّز معركتنا الوقائية على مستوى هذه الجبهة، جبهة الحرب على العقول، وعلينا أن ننتصر فيها باستمرار.. وكلما تحقق لنا ذلك لن يُفلِح أي كان في المساس بنا أو الاقتراب منا، وإذا ما اقترب فإن قواتنا الأمنية ستكون له بالمرصاد قبل أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
هي ذي الاستراتيجية التي تُمكِّننا من الاطمئنان أن أي جهة كانت تتربص ببلادنا لن تُفلح في تحقيق الغاية من ذلك، وإن حاولت فستفشل بإذن الله، وهي استراتيجية قبل أن تكون قائمة على فعالية الردع الأمني، هي قائمة على فعالية الرفع من التحصين الفكري والنفسي والإعلامي والتعليمي لأبنائنا، وهي المهمة التي علينا أن نُحسِن القيام بها كمجتمع، باعتباره العمق الاستراتيجي لقواتنا الأمنية التي تستحق كل التحية والعرفان لما هي قائمة به الآن في الميدان...