فيما تم فتح تخصص تربية الإبل خلال دورة فيفري افتتاح فروع للتكوين المهني بقريتي تاست وتادانت بإيليزي

أعلن المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين بولاية إيليزي يوسف حمداني، عن إنشاء فروع جديدة منتدبة للتكوين المهني، وذلك بكل من قريتي تاست وتادانت النائيتين، من أجل تمكين سكان هذه المناطق النائية من الاستفادة من التكوين المهني.

جاء ذلك خلال كلمته لدى افتتاح دورة التكوين المهني فيفري 2017، والتي كان فيها الانطلاق الرسمي من مركز التكوين أحمد زبانة بمدينة إيليزي، بحيث أشرف عليها رئيس ديوان الوالي ممثلا عنه رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمدراء التنفيذيين، أين أعلن فتح مركز بقرية تاست التابعة لبلدية إيليزي، والتي تبعد عنها بحوالي 250 كيلومتر، وآخر بقرية تادانت النائية التابعة للمقاطعة الإدارية بجانت، والتي تبعد عنها بحوالي 350 كيلومتر عن عاصمة المقاطعة، وبأكثر من 800 كيلومتر عن مقر الولاية، حيث إن هذا الإجراء يدخل ضمن مساعي الولاية لفك العزلة، ومن أجل توسيع فروع التكوين إلى جميع فروع البلديات والمناطق النائية من أجل تمكين المرأة الريفية الماكثة بالبيت بهذه المناطق، وكذا شباب هذه القرى البعيدة من الاستفادة من مختلف التخصصات التي تتيحها هذه الفروع، بحيث تلقى هذه الأقسام الفرعية إقبالا كبيرا للتمكن من دخول عالم الشغل.

وعن جديد هذه الدورة أكد المدير بأنه تم فتح تخصصات ذات مستوى عالي، والمقصود بها تقني سامي، لتشمل جميع مراكز ومعاهد الولاية، كما تم إضافة تخصص تربية الإبل وصيانة الشبكات السلكية واللاسلكية ذات نمط التمهين لكلا التخصصين لأول مرة من أجل تكوين الشباب في تخصصات ذات علاقة بتكنولوجيا الاتصال.

وعلى هامش هذا الافتتاح تم تنظيم معرض ولائي لعرض مختلف منتجات المتربصين، والذي يبرز أهم منتوجات المتربصين الحاليين والقدامى، وكذا بعض الاختراعات التي صنعها متربصون بهذه المراكز، والذي جاء من أجل خلق روح التنافس بين المراكز والمتربصين على حد سواء، وإبراز إمكانياتهم لمختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل استغلال هذه المنتوجات، وذلك في انتظار جائزة أحسن منتوج، والذي أقرته مديرية التكوين مؤخرا.

نائب رئيس المجلس أكد اعتراف الشركات البترولية والمؤسسات الاقتصادية، بالكفاءات المتخرجة من مراكز التكوين بإيليزي، كما تم خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة، تكريم بعض متقاعدي القطاع، كما تم منح قرضي "أونساج" لشابين أنهيا تكوينهما في تخصص الفلاحة، بقيمة مليار سنتيم لكل شاب من أجل الاستثمار في المجال الفلاحي.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل 560 متربص خلال دورة فيفري 2017، وذلك عبر كافة مراكز ومعاهد التكوين بولاية إيليزي.