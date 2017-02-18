واصل لليوم الثاني على التوالي سكان قرية "القرية" التابعة لمنطقة أسيف الحمام ببلدية أدكار في بجاية، غلقهم للطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بجاية وتيزي وزو تنديدا للتجاوزات التي ارتكبها رئيس بلديتهم في حق أراضيهم.
وحسب السكان فإن هذا الأخير يكون قد استغل نفوذه وقدم ملفا للاستثمار باسم شقيقه الأصغر بغرض الاستحواذ على قطعة أرضية فلاحية تابعة - حسب السكان دائما ـ لعائلة "رحمون" مما دفع بالسكان للخروج إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم القاطع المساس بأراضيهم، مطالبين الوالي بالتدخل من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات بحجة الاستثمار، متسائلين في نفس الوقت عن الطريقة الغامضة التي أعطيت على أساسها لأخ رئيس بلدية أدكار "المراهق" رخصة استغلال هذه القطعة الأرضية، حيث أكد السكان في هذا الشأن "أن رئيس بلديتهم الذي زكاه الشعب من أجل خدمتهم قد قدم كل التسهيلات لشقيقه، هذا الأخير الذي لا يملك أي مؤهلات للاستثمار، وهي التسهيلات التي كانت عقبات أمام غيره".
وألح السكان على إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه القضية، مضيفين أن عائلة "رحمون" تحوز تصريحات بالشرف التي تقدم بها كبار السن بالمنطقة والذين أكدوا أن أجداد العائلة المذكورة قد خدموا القطعة الأرضية محل نزاع منذ القدم قبل أن يستولي المستعمر الفرنسي عليها بعد ما أثقلت العائلة بالضرائب والغرامات، ليتم إدراج هذه القطعة الأرضية بعد الاستقلال ضمن أملاك الدولة.
من جهته أكد "سمير بلعيد" رئيس بلدية أدكار، في تصريح سابق، أن شقيقه يعد مواطنا جزائريا ولديه الحق في الاستثمار أينما شاء، مضيفا أن أخاه قد تقدم بملفه لدى الجهات المعنية كبقية المستثمرين وتحصل على الترخيص اللازم، مؤكدا أن ذات القطعة الأرضية تابعة لأملاك الدولة إلى غاية إثبات العكس، متهما أطرافا مشبوهة بالوقوف وراء هذه الحملة الشرسة التي حيكت ضده في الخفاء مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
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ع. تڤمونت
واصل لليوم الثاني على التوالي سكان قرية "القرية" التابعة لمنطقة أسيف الحمام ببلدية أدكار في بجاية، غلقهم للطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بجاية وتيزي وزو تنديدا للتجاوزات التي ارتكبها رئيس بلديتهم في حق أراضيهم.
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وحسب السكان فإن هذا الأخير يكون قد استغل نفوذه وقدم ملفا للاستثمار باسم شقيقه الأصغر بغرض الاستحواذ على قطعة أرضية فلاحية تابعة - حسب السكان دائما ـ لعائلة "رحمون" مما دفع بالسكان للخروج إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم القاطع المساس بأراضيهم، مطالبين الوالي بالتدخل من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات بحجة الاستثمار، متسائلين في نفس الوقت عن الطريقة الغامضة التي أعطيت على أساسها لأخ رئيس بلدية أدكار "المراهق" رخصة استغلال هذه القطعة الأرضية، حيث أكد السكان في هذا الشأن "أن رئيس بلديتهم الذي زكاه الشعب من أجل خدمتهم قد قدم كل التسهيلات لشقيقه، هذا الأخير الذي لا يملك أي مؤهلات للاستثمار، وهي التسهيلات التي كانت عقبات أمام غيره".
وألح السكان على إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه القضية، مضيفين أن عائلة "رحمون" تحوز تصريحات بالشرف التي تقدم بها كبار السن بالمنطقة والذين أكدوا أن أجداد العائلة المذكورة قد خدموا القطعة الأرضية محل نزاع منذ القدم قبل أن يستولي المستعمر الفرنسي عليها بعد ما أثقلت العائلة بالضرائب والغرامات، ليتم إدراج هذه القطعة الأرضية بعد الاستقلال ضمن أملاك الدولة.
من جهته أكد "سمير بلعيد" رئيس بلدية أدكار، في تصريح سابق، أن شقيقه يعد مواطنا جزائريا ولديه الحق في الاستثمار أينما شاء، مضيفا أن أخاه قد تقدم بملفه لدى الجهات المعنية كبقية المستثمرين وتحصل على الترخيص اللازم، مؤكدا أن ذات القطعة الأرضية تابعة لأملاك الدولة إلى غاية إثبات العكس، متهما أطرافا مشبوهة بالوقوف وراء هذه الحملة الشرسة التي حيكت ضده في الخفاء مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.