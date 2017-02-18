منعت السلطات المصرية أمين سر حركة فتح الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب من دخول أراضيها وأعادته من مطار القاهرة على الطائرة نفسها القادمة من الأردن التي كان وصل فيها، حسب ما ذكر الرجوب لوكالة فرانس برس، مساء الاثنين.
وكان الرجوب مدعواً للمشاركة في مؤتمر في شرم الشيخ تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان "الإرهاب والتنمية المجتمعية".
وقال لوكالة فرانس برس: "وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالي وزير الرياضة والشباب المصري من أجل التوجه معاً إلى شرم الشيخ، إلا أنني فوجئت بقرار الأمن المصري في مطار القاهرة بمنعي من دخول مصر".
وقال المسؤول الإعلامي في حركة فتح منير الجاغوب، إنه تمت إعادة الرجوب إلى الأردن على متن الطائرة التي وصل فيها.
ولم تتضح أسباب منع الرجوب الذي يترأس أيضاً المجلس الأعلى للشباب والرياضة والإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من الدخول. ولم يصدر عن السلطات المصرية أي بيان أو توضيح للحادث.
وقال الجاغوب: "المؤتمر في شرم الشيخ يعقد بتنظيم من جامعة الدول العربية. ومهما كانت الأسباب المصرية، لا يجوز منع اللواء الرجوب أو أي مسؤول عربي من المشاركة في نشاط للجامعة العربية التي تحتضن مصر مقرها".
وإثر ذلك، أعلن وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك انسحابه من المؤتمر الذي كان يشارك فيه أيضاً.
وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس، أن وزير العدل أعلن في كلمة ألقاها أمام المؤتمر انسحابه احتجاجاً على منع الرجوب وغادر مصر على الفور.
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مصر تمنع المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب من دخول أراضيها
وكالات - الشروق أونلاين
منعت السلطات المصرية أمين سر حركة فتح الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب من دخول أراضيها وأعادته من مطار القاهرة على الطائرة نفسها القادمة من الأردن التي كان وصل فيها، حسب ما ذكر الرجوب لوكالة فرانس برس، مساء الاثنين.
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وكان الرجوب مدعواً للمشاركة في مؤتمر في شرم الشيخ تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان "الإرهاب والتنمية المجتمعية".
وقال لوكالة فرانس برس: "وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالي وزير الرياضة والشباب المصري من أجل التوجه معاً إلى شرم الشيخ، إلا أنني فوجئت بقرار الأمن المصري في مطار القاهرة بمنعي من دخول مصر".
وقال المسؤول الإعلامي في حركة فتح منير الجاغوب، إنه تمت إعادة الرجوب إلى الأردن على متن الطائرة التي وصل فيها.
ولم تتضح أسباب منع الرجوب الذي يترأس أيضاً المجلس الأعلى للشباب والرياضة والإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من الدخول. ولم يصدر عن السلطات المصرية أي بيان أو توضيح للحادث.
وقال الجاغوب: "المؤتمر في شرم الشيخ يعقد بتنظيم من جامعة الدول العربية. ومهما كانت الأسباب المصرية، لا يجوز منع اللواء الرجوب أو أي مسؤول عربي من المشاركة في نشاط للجامعة العربية التي تحتضن مصر مقرها".
وإثر ذلك، أعلن وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك انسحابه من المؤتمر الذي كان يشارك فيه أيضاً.
وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس، أن وزير العدل أعلن في كلمة ألقاها أمام المؤتمر انسحابه احتجاجاً على منع الرجوب وغادر مصر على الفور.