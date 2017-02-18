سقطت على منزلين أربعة قتلى في تحطم طائرة في كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الاثنين، مقتل أربعة أشخاص واعتبار خمسة آخرين في عداد المفقودين، إثر تحطم طائرة على منزلين في ولاية كاليفورنيا.

وقال ايان غريغور المتحدث باسم الإدارة الاتحادية للطيران، إن الطائرة وهي من نوع سيسنا 310 تحطمت "في ظروف غير معروفة حتى الآن" على بعد نحو كيلومتر من مطار ريفرسايد شرق لوس أنجليس.

وقال مسؤول فرق الإطفاء في المدينة مايكل مور، أن خمسة أشخاص كانوا على الطائرة. وتحطمت الطائرة لدى ارتطامها بمنزلين كان فيهما سكان، بحسب السلطات.

ونجت فتاة كانت في الطائرة وأصيبت بجروح طفيفة.

وأضاف مور، أن أحد الأشخاص من سكان أحد المنزلين في وضع حرج.

ولا تزال السلطات تفتش عن خمسة أشخاص مفقودين. وتعذر على مور تحديد إن كان القتلى الأربعة من ركاب الطائرة أم سكان المنزلين.