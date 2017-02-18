ترامب يتعهد بـ"زيادة تاريخية" في ميزانية الدفاع

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"زيادة تاريخية" في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) قد تصل نسبتها إلى نحو 10 في المائة، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض، الاثنين.

ويقول المسؤولون، إن ترامب يريد زيادة ميزانية البنتاغون بمقدار 54 مليار دولار. ويتعين أن يوافق الكونغرس على الميزانية.

ويتوقع أن يكشف الرئيس النقاب عن المسودة النهائية للميزانية المقترحة في منتصف شهر مارس القادم.

وقال ترامب في اجتماع في البيت الأبيض مع حكام الولايات، الاثنين، إن الميزانية ستركز على "الجيش، والأمن والتطور الاقتصادي".

وأكد ترامب، أن الميزانية سوف تتضمن زيادة غير مسبوقة في نفقات الدفاع من أجل "إعادة بناء القدرات الدفاعية المستنزفة للولايات المتحدة".

وتنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر من أي دولة أخرى، وتبلغ ميزانيتها الدفاعية 600 مليار دولار.

ولم تتضمن الميزانية الجديدة المقترحة تغييرات في النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية رغم طلب الجمهوريين إجراء إصلاحات عليها.

وقال ترامب: "سنفعل المزيد بأموال أقل، وسنجعل الحكومة أقل ترهلاً وقابلة للمساءلة".

وأرسل البيت الأبيض المسودة المقترحة للميزانية للوكالات الاتحادية، الاثنين، بينما يستعد للتفاوض بشأنها مع الكونغرس.

ويجب أن يقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون النفقات الاتحادية. ويتوقع أن تواجه خطة ترامب للميزانية معارضة قوية من جانب الديمقراطيين.