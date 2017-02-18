أغلقت وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، مسجداً في برلين بإدعاء أنه "نقطة التقاء لمتطرفين"، حسب ما ذكرت صحيفة "بيلد".
ونقلت الصحيفة اليمينية واسعة الانتشار عن محققين لم تسمهم، إن وزارة الداخلية في ولاية برلين قررت إغلاق المسجد الذي تديره مؤسسة "فوسيلت 33" (غير حكومية)؛ لأنه "يعد نقطة التقاء لمتطرفين"، كما تردد عليه أنيس العامري، الشاب التونسي الذي نفذ هجوم برلين في 19 ديسمبر الماضي.
وحسب الصحيفة ذاتها، ألقت السلطات في برلين، الأسبوع الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسبق لهم التردد على هذا المسجد.
وقبل قرار إغلاقه، كان المسجد موضوعاً تحت المراقبة منذ 2015؛ بإدعاء "الاشتباه في كونه مركزاً لتجنيد الإرهابيين وجمع الأموال لتمويل عملياتهم في سوريا".
في سياق ذي صلة، داهم 400 من عناصر الشرطة 24 موقعاً في العاصمة الألمانية، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار حملات السلطات للبحث عن أشخاص على صلة بإرهابيين، وفق صحيفة بيلد.
ولم تعلن السلطات نتائج هذه الحملة حتى الساعة.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية توماس دي مزيير، إن 500 شخصاً يتواجدون داخل ألمانيا نصفهم ليسوا مواطنين ألمان، وتصنفهم السلطات كتهديد محتمل للأمن.
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ألمانيا تغلق مسجداً وتداهم 24 موقعاً في برلين
الأناضول - الشروق أونلاين
أغلقت وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، مسجداً في برلين بإدعاء أنه "نقطة التقاء لمتطرفين"، حسب ما ذكرت صحيفة "بيلد".
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ونقلت الصحيفة اليمينية واسعة الانتشار عن محققين لم تسمهم، إن وزارة الداخلية في ولاية برلين قررت إغلاق المسجد الذي تديره مؤسسة "فوسيلت 33" (غير حكومية)؛ لأنه "يعد نقطة التقاء لمتطرفين"، كما تردد عليه أنيس العامري، الشاب التونسي الذي نفذ هجوم برلين في 19 ديسمبر الماضي.
وحسب الصحيفة ذاتها، ألقت السلطات في برلين، الأسبوع الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسبق لهم التردد على هذا المسجد.
وقبل قرار إغلاقه، كان المسجد موضوعاً تحت المراقبة منذ 2015؛ بإدعاء "الاشتباه في كونه مركزاً لتجنيد الإرهابيين وجمع الأموال لتمويل عملياتهم في سوريا".
في سياق ذي صلة، داهم 400 من عناصر الشرطة 24 موقعاً في العاصمة الألمانية، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار حملات السلطات للبحث عن أشخاص على صلة بإرهابيين، وفق صحيفة بيلد.
ولم تعلن السلطات نتائج هذه الحملة حتى الساعة.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية توماس دي مزيير، إن 500 شخصاً يتواجدون داخل ألمانيا نصفهم ليسوا مواطنين ألمان، وتصنفهم السلطات كتهديد محتمل للأمن.