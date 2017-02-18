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تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على تسعة إرهابيين قرب بلدية أزفون في تيزي وزو.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن استرجاع رشاشين من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة و5 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.
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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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القضاء على 9 إرهابيين بأزفون
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على تسعة إرهابيين قرب بلدية أزفون في تيزي وزو.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن استرجاع رشاشين من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة و5 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.