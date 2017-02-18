استرجاع أسلحة وذخيرة

القضاء على 9 إرهابيين بأزفون

date 2017/02/28 views 53 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على تسعة إرهابيين قرب بلدية أزفون في تيزي وزو.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن استرجاع رشاشين من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة و5 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.

icon-tags
  • print