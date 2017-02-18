استرجاع أسلحة وذخيرة القضاء على 9 إرهابيين بأزفون

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على تسعة إرهابيين قرب بلدية أزفون في تيزي وزو.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن استرجاع رشاشين من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة و5 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.