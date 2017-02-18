زعيم كوريا الشمالية يعدم خمسة من ضباطه بمدفع مضاد للطائرات

أعدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الاثنين، خمسة من كبار ضباط استخباراته رمياً بمدافع مضادة للطائرات؛ لأنهم قدموا تقارير كاذبة، حسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأشار موقع القناة الروسية إلى أن كيم جونغ أون اتهم الضباط بصياغة وافتعال تقارير كاذبة، تسببت في إثارة غضبه وحنقه، وفق ما نقلته الاستخبارات الكورية الجنوبية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الاثنين، عن تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بالإعدام، حسب تقرير غير رسمي سربته المخابرات الكورية الجنوبية إلى بعض البرلمانيين في سيول، على هامش التحقيقات في تورط زعيم البلاد في اغتيال أخيه غير الشقيق في ماليزيا.

وقال البرلماني الكوري الجنوبي، لي شيوؤل وُو، إن خمسة من كبار قادة جهاز أمن الدولة في بيونغ يانغ، لقوا حتفهم تحت نيران مضادات للطيران، بعد أن أمر كيم جونغ أون بإعدامهم بسبب التقارير المغلوطة والكاذبة التي كانوا يرفعونها إليه، حسب رواية البرلماني وُو.

ولم تكشف المخابرات حسب وُو، طبيعة التقارير المغلوطة التي وصلت كيم يونغ أون، ولا مضمونها الذي برر إعدام الضباط الخمسة الذين كانوا من كبار مساعدي رئيس المخابرات الكورية الشمالية كيم وُون هونغ، الذي أُقيل من منصبه حسب الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، بتهمة الفساد، وسوء استغلال منصبه، والتورط في التعذيب.