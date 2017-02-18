قالت إنها ستعود إلى أرض الوطن قريبا الصحفية سميرة مواقي تعتذر للجزائريين

أعربت الصحفية، سميرة مواقي، عن اعتذارها للشعب الجزائري، وقالت عبر مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" إنها "تنتمي إلى بلد اسمه الجزائر بلد المليون والنصف مليون شهيد".

وأوضحت بقولها "أعتذر عن أي خطأ قدمته لكم.. أنا متواجدة بعيدة عن الجزائر، لكن حبي وشرفي هو الجزائر.. أريدكم أن تعرفوا شيئا هو أن سميرة لن تكون سوى جزائرية.. وسنلتقي إن شاء الله في الجزائر..".



