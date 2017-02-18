بلدية خطوطي سد الجير بولاية المسيلة مواطنون ينتظرون شاحنة الغاز.. والبطالة تنخر فئة الشباب

عبر بعض شباب بلدية خطوطي سد الجير بالمسيلة، عن جملة من الانشغالات قالوا للشروق بأنها تحوّلت إلى هواجس يومية، وفي مقدمة ذلك البطالة رغم أن هناك شركتين فتحتا فرصا للبعض لكن تبقى النسبة الكبيرة من شباب البلدية تعاني من شبح البطالة.

وفوق كل ذلك انعدام المرافق ذات الصلة كدار للشباب، فرغم المطالب والرسائل التي رفعت إلى مختلف الجهات، إلا أن مشروع دار الشباب ببلدية خطوطي يظل حلم هؤلاء الذين ناشدوا الوالي مقداد الحاج الاستجابة لمطلبهم، خاصة وأنهم انتظروه منذ أزيد من 15 سنة خلت. من جهة أخرى عبر بعضهم عن حرمان فريق كرة القدم الانخراط في البطولة الولائية، وذلك منذ نحو 04 سنوات رغم وجود شباب ولاعبين يحسنون الكرة يقول ممن التقيناهم.

من جهة أخرى يبقى هاجس عشرات العائلات الغاز الطبيعي، فرغم استفادة عدة أحياء بمدينة خطوطي، إلا أن أطرافها تبقى تعاني من هذا المرفق الحيوي فقد مكنتنا جولتنا الاستطلاعية بالمنطقة من الوقوف على ظاهرة ملفتة وتتعلق بوضع قارورات غاز البوتان على حافة الطريق الوطني رقم 40 في انتظار قدوم الشاحنة المحملة بهذه المادة.

أحد الشباب أكد لنا بأنه في فصل الشتاء تسجل معاناة حقيقية، حيث كل يوم يصطف عشرات الأطفال وبالأخص تلاميذ المدارسة والمتوسطة من أجل الظفر قارورة غاز، وعن الأسباب المتعلقة بهذا الأمر أشير بأن مستودع أحد الخواص أغلق منذ مدة الأمر الذي دفع بعديد العائلات بخطوطي انتظار الشاحنة للظفر بقارورة، وهنا تم التشديد على أهمية أن تسرع مشاريع ربط بقية الأحياء والسكنات بشبكة الغاز الطبيعي لإنهاء محنة عشرات تلاميذ المدارس، حيث يضطر بعضهم إلى عدم الذهاب إلى الدراسة من أجل أن يجلب قارورة غاز لعائلته.

وفي سياق متصل، تم الحديث عن وضعية عشرات تلاميذ الثانوي الذين يتنقلون يوميا إلى بلدية الشلال على مسافة تقارب 40 كلم.

يذكر أن ثانوية خطوطي سد الجير ما تزال مشروعا في طور الإنجاز إلا أن وتيرة العمل تبقى محل حديث الشارع المحلي بحسب ممن تحدثوا لنا، حيث ناشدوا في هذا السياق، السلطات الولائية التدخل من أجل تطويق الإشاعة التي تقول بأن مشروع بناء الثانوية سيتوقف بسبب سياسة التقشف المعلنة من طرف الحكومة.