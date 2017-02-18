أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت إجرائها في الضفة الغربية في الثالث عشر من ماي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في مطلع العام الحالي إجراء الانتخابات في الموعد نفسه في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
على الفور، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بأنه "وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح"، حسب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم.
وقال برهوم: "تتحمل حركة فتح والرئيس محمود عباس وحكومة الضفة كل تداعيات هذا القرار الفئوي والحزبي الضيق وتداعياته على العملية الديمقراطية".
غير أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية رشماوي، قال في تعقيبه على موقف حماس: "إجراء الانتخابات المحلية هو ضرورة وطنية وحق ديمقراطي للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه".
وأضاف "هذه الانتخابات ترى فيها الحكومة بأنها مقدمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإن رفض حركة حماس المشاركة فيها هو تجسيد للانقسام وتعزيز له".
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إرجاء الانتخابات البلدية في غزة وتثبيت موعدها في الضفة
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت إجرائها في الضفة الغربية في الثالث عشر من ماي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي.
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وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في مطلع العام الحالي إجراء الانتخابات في الموعد نفسه في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
على الفور، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بأنه "وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح"، حسب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم.
وقال برهوم: "تتحمل حركة فتح والرئيس محمود عباس وحكومة الضفة كل تداعيات هذا القرار الفئوي والحزبي الضيق وتداعياته على العملية الديمقراطية".
غير أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية رشماوي، قال في تعقيبه على موقف حماس: "إجراء الانتخابات المحلية هو ضرورة وطنية وحق ديمقراطي للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه".
وأضاف "هذه الانتخابات ترى فيها الحكومة بأنها مقدمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإن رفض حركة حماس المشاركة فيها هو تجسيد للانقسام وتعزيز له".