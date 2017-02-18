بسبب تجميد مستحقات 4 سنوات 20 مقاولا بمؤسسة الإنجازات للوسط يعتصمون بوزارة السكن

دخل حوالي 20 مقاولا بمؤسسة الانجازات للوسط التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، الإثنين، في احتجاج، على خلفية عدم الاستجابة لانشغالاتهم وغلق باب الحوار، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن بالعاصمة، طالبوا فيها بدفع مستحقاتهم كاملة.

وتوعد المقاولون المحتجون، الذين جاؤوا من 48 ولاية، بمواصلة الاحتجاج الذي شنوه صبيحة الإثنين، إلى غاية تحقيق المطالب، وذلك تنديدا بما أسموه "الإجحاف" الذي مسهم، مستنكرين عدم منحهم مستحقاتهم المالية منذ 4 سنوات، ووصفوا الإجراء بـ"التعدي الصارخ" على النصوص القانونية، على غرار قانون العمل الذي يكفل للعامل أجره آخر كل شهر.

وأضاف المحتجون أن مدير المؤسسة يتلاعب بهم، حيث وعدهم في العديد من المرات بتسديد مستحقاتهم، إلا أن ذلك لم يحدث، مضيفين أن مدير المؤسسة يتغير بين فترة وأخرى ما جعلهم لا يدركون من هو المسؤول المكلف بوضعيتهم ليتوجهوا إليه للاستفسار عن أجورهم وغلق هذا الملف نهائيا.