بعدما استفادوا من عقوبات موقوفة التنفيذ و غرامات مالية بباتنة: إطلاق سراح 15 شخصا على خلفية أحداث وادي الماء

أفرجت محكمة دائرة مروانة الواقعة على بعد 40 كلم شمال مدينة باتنة الثلاثاء عن خمسة عشر شخصا بينهم أربعة موقوفين، فيما كان البقية تحت طائل أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، بعدما صدرت ضدهم أحكام موقوفة التنفيذ و غرامات مالية، على ذمة أحداث الشغب التي شهدتها بلدية وادي الماء منذ أكثر من سنة ونيف.

وكانت مصالح الدرك أوقفت 15 شخصا على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي شنها السكان ضد قرار تحويل مشروع لصناعة ألواح الطاقة الشمسية نحو ولاية مجاورة و للمطالبة بترميم و صيانة طريق الشلعلع، وتحول الاحتجاج السلمي لأحداث عنف بعد محاصرة مقر فرقة الدرك الوطني و حرق باب المؤسسة العقابية الواقعة وسط البلدية. و كانت مصالح القضاء تابعت 15 شخصا استفاد أغلبهم من الرقابة القضائية عدا خمسة أودعوا الحبس قبل أن يطلق سراح أحدهم وهو دون سن البلوغ.

وشهدت بلدية وادي الماء، الثلاثاء، حالة من الارتياح بعد انتهاء القضية، علما أن السلطات كانت قررت قبل فترة تثبيت مشروع ألواح الطاقة الشمسية بالبلدية، كما شرعت في ترميم و تعبيد الشطر الأول من طريق الشلعلع الرابط بين بلدية وادي الماء و باتنة على مسافة 28 كلم.