افتتح وكالته الـ 87 بولاية المسيلة

"سوسيتي جنيرال" تتقرب من 370 ألف زبون

date 2017/02/28 views 344 comments 1
author-picture

icon-writer إيمان. ك

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

عزز بنك سوسيتي جنرال الجزائر شبكته التجارية في الشرق من خلال فتح وكالته الـ87، وهذا يوم 26 فيفري 2017، بولاية المسيلة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وحسب بيان للبنك، توجد هذه الوكالة الجديدة وسط المدينة، وبالتحديد بالحي الجميل، رقم 206، طريق بوسعادة. وسيقدم فريق مؤهل خدمات بنكية مخصصة لنشاط الزبائن الأفراد والمهنيين والمؤسسات.

وبفتح وكالته الـ87، يحافظ بنك سوسيتي جنرال الجزائر، على مكانته، باعتباره أكبر بنك خاص من خلال عدد الفروع المنتشرة في أرجاء 29 ولاية. كما يعزز سوسيتي جنرال الجزائر الدعم المقدم لزبائنه في أفضل الظروف، وبذلك يضع البنك الزبائن في لب اهتماماته من خلال التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة.

وتحصي سوسيتي جنرال الجزائر حاليا ما يقرب من 370 ألف زبون في جميع أنحاء البلاد، ويرغب البنك في مواصلة مساعدة عدد أكبر كل عام، وذلك من خلال نشر شبكة التجزئة والمؤسسات.

icon-tags
  • print