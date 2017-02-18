افتتح وكالته الـ 87 بولاية المسيلة "سوسيتي جنيرال" تتقرب من 370 ألف زبون

عزز بنك سوسيتي جنرال الجزائر شبكته التجارية في الشرق من خلال فتح وكالته الـ87، وهذا يوم 26 فيفري 2017، بولاية المسيلة.

وحسب بيان للبنك، توجد هذه الوكالة الجديدة وسط المدينة، وبالتحديد بالحي الجميل، رقم 206، طريق بوسعادة. وسيقدم فريق مؤهل خدمات بنكية مخصصة لنشاط الزبائن الأفراد والمهنيين والمؤسسات.

وبفتح وكالته الـ87، يحافظ بنك سوسيتي جنرال الجزائر، على مكانته، باعتباره أكبر بنك خاص من خلال عدد الفروع المنتشرة في أرجاء 29 ولاية. كما يعزز سوسيتي جنرال الجزائر الدعم المقدم لزبائنه في أفضل الظروف، وبذلك يضع البنك الزبائن في لب اهتماماته من خلال التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة.

وتحصي سوسيتي جنرال الجزائر حاليا ما يقرب من 370 ألف زبون في جميع أنحاء البلاد، ويرغب البنك في مواصلة مساعدة عدد أكبر كل عام، وذلك من خلال نشر شبكة التجزئة والمؤسسات.