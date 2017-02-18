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افتتح وكالته الـ 87 بولاية المسيلة
"سوسيتي جنيرال" تتقرب من 370 ألف زبون
عزز بنك سوسيتي جنرال الجزائر شبكته التجارية في الشرق من خلال فتح وكالته الـ87، وهذا يوم 26 فيفري 2017، بولاية المسيلة.
وحسب بيان للبنك، توجد هذه الوكالة الجديدة وسط المدينة، وبالتحديد بالحي الجميل، رقم 206، طريق بوسعادة. وسيقدم فريق مؤهل خدمات بنكية مخصصة لنشاط الزبائن الأفراد والمهنيين والمؤسسات.
وبفتح وكالته الـ87، يحافظ بنك سوسيتي جنرال الجزائر، على مكانته، باعتباره أكبر بنك خاص من خلال عدد الفروع المنتشرة في أرجاء 29 ولاية. كما يعزز سوسيتي جنرال الجزائر الدعم المقدم لزبائنه في أفضل الظروف، وبذلك يضع البنك الزبائن في لب اهتماماته من خلال التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة.
وتحصي سوسيتي جنرال الجزائر حاليا ما يقرب من 370 ألف زبون في جميع أنحاء البلاد، ويرغب البنك في مواصلة مساعدة عدد أكبر كل عام، وذلك من خلال نشر شبكة التجزئة والمؤسسات.
الصح افا2017/02/28 على 18:431
بنك سوسيتي جنيرال بنك يتحايل على المواطنين بسم القرض الاستهلاكي وفيه بزاف الصوص في ادارته يتعملون فيفتي فيفتي مع المحلات التجارية تاع الوازم المنزيلية خاصة بابوفاريك انا اعطاوني 60مليون ولكن عندما ذهبت الى المحل تاع الوازم المنزلية قالي طاحتلك و نعطيك 38مليون دخلهالي هذي في هذي الضرائب و حقي مافهمت والو ياو كامل لصوص كي البنك كي المحل. علاش مايعطيكش الشاك القرض المطلوب في يدك كيما جميع الدول نشري بيه ولا نسكر بيه واش دخل البنك المهم عندي البيان والملف كامل باش نرجعلك فلوسك خراك حشاكم يخي زبل