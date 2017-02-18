علمت "الشروق"، من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني بسطيف، فككت مؤخرا شبكة دولية خطيرة، امتد نشاطها الإجرامي إلى خارج الوطن، مختصة في تهريب السيارات المسروقة الفاخرة من الخارج إلى الجزائر، ليتم بعد ذالك بيعها في أسواق السيارات، بطرق عادية، بعد تزوير وثائقها القاعدية بتواطؤ من مهندسي المناجم الذين دخلوا في هذه اللعبة القذرة.
وحسب مصادرنا، فإن بعض أفراد الشبكة تم توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني بسطيف، بناء على معلومات مؤكدة، تفيد بوجود شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات الفاخرة والمسروقة من بعض الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا، إلى الجزائر، ويتم بيعها للمواطنين في أسواق السيارات بطرق عادية ولا تشوبها أي شائبة، بعد تزوير ملفاتها القاعدية من طرف مهندسي المناجم، وهي المعلومات التي جعلت مصالح الدرك بسطيف، تستنفر قواعدها، للإطاحة بهذه الشبكة الخطيرة التي تهدف إلى إغراق السوق الجزائرية بالسيارات المسروقة من الخارج.
وتمكن الدرك في ظرف زمني وجيز من توقيف أربعة أشخاص على صلة بالقضية، وبعد التحقيق معهم، أكدوا، أن بعض مهندسي المناجم متواطئون في القضية على غرار مهندسي المناجم في ولايتين بالوسط وأخرى بغرب البلاد، ليتم بعدها تمديد الاختصاص إلى الولايات الثلاث، حيث وبعد التدقيق في ملفات السيارات التي دخلت من الخارج إلى الجزائر، تبين أن 8 سيارات فاخرة، تم تسوية وثائقهم بطرق غير قانونية، بعد تزوير وثائقها القاعدية من طرف مهندسي المناجم، لتباشر بعدها مصالح الدرك بسطيف، في رحلة البحث عن تلك السيارات التي تم استرجعها في ظرف زمني قياسي.
كما أضافت مصادرنا أن التحقيق في هذه القضية من طرف مصالح الدرك بسطيف، ما يزال إلى حد كتابة هذه الأسطر متواصلا، ويمكن أن يطيح بالكثير من مهندسي المناجم في العديد من الولايات، في حال ثبوت تواطئهم مع أفراد هذه الشبكة الذين يتخذون من الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس ممرا رئيسيا لإدخال سياراتهم المسروقة من بعض الدول الأوروبية إلى الجزائر.
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القضية تورط فيها مهندسو مناجم بولايات وسطى وغربية
الدرك يفكك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة إلى الجزائر
سمير منصوري
علمت "الشروق"، من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني بسطيف، فككت مؤخرا شبكة دولية خطيرة، امتد نشاطها الإجرامي إلى خارج الوطن، مختصة في تهريب السيارات المسروقة الفاخرة من الخارج إلى الجزائر، ليتم بعد ذالك بيعها في أسواق السيارات، بطرق عادية، بعد تزوير وثائقها القاعدية بتواطؤ من مهندسي المناجم الذين دخلوا في هذه اللعبة القذرة.
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وحسب مصادرنا، فإن بعض أفراد الشبكة تم توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني بسطيف، بناء على معلومات مؤكدة، تفيد بوجود شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات الفاخرة والمسروقة من بعض الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا، إلى الجزائر، ويتم بيعها للمواطنين في أسواق السيارات بطرق عادية ولا تشوبها أي شائبة، بعد تزوير ملفاتها القاعدية من طرف مهندسي المناجم، وهي المعلومات التي جعلت مصالح الدرك بسطيف، تستنفر قواعدها، للإطاحة بهذه الشبكة الخطيرة التي تهدف إلى إغراق السوق الجزائرية بالسيارات المسروقة من الخارج.
وتمكن الدرك في ظرف زمني وجيز من توقيف أربعة أشخاص على صلة بالقضية، وبعد التحقيق معهم، أكدوا، أن بعض مهندسي المناجم متواطئون في القضية على غرار مهندسي المناجم في ولايتين بالوسط وأخرى بغرب البلاد، ليتم بعدها تمديد الاختصاص إلى الولايات الثلاث، حيث وبعد التدقيق في ملفات السيارات التي دخلت من الخارج إلى الجزائر، تبين أن 8 سيارات فاخرة، تم تسوية وثائقهم بطرق غير قانونية، بعد تزوير وثائقها القاعدية من طرف مهندسي المناجم، لتباشر بعدها مصالح الدرك بسطيف، في رحلة البحث عن تلك السيارات التي تم استرجعها في ظرف زمني قياسي.
كما أضافت مصادرنا أن التحقيق في هذه القضية من طرف مصالح الدرك بسطيف، ما يزال إلى حد كتابة هذه الأسطر متواصلا، ويمكن أن يطيح بالكثير من مهندسي المناجم في العديد من الولايات، في حال ثبوت تواطئهم مع أفراد هذه الشبكة الذين يتخذون من الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس ممرا رئيسيا لإدخال سياراتهم المسروقة من بعض الدول الأوروبية إلى الجزائر.