قدمه الثلاثاء أمام المحكمة العليا العقيد أولطاش يطعن في حكم الإعدام والدفاع يعتبره "حكما قاسيا"

أودع دفاع العقيد أولطاش شعيب، الثلاثاء، طلبا أمام المحكمة العليا من أجل الطعن بالنقض في الحكم الصادر عشية الإثنين، عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الذي يقضي بحكم الإعدام و24 مليون دينار تعويضا في حق المتهم المتابع بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، عن جريمته اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، وتهمة محاولة القتل العمدي في حق إطارين بالمديرية، وكذا جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع من دون رخصة.

كما اعتبرت هيئة دفاع المتهم الحكم بالإعدام في حق اولطاش "قاسيا جدا"، بعد أن أيدت المحكمة الجنائية خلال المداولات ليلة الثلاثاءالتماسات النيابة العامة ورفضت طلب الدفاع إفادة المتهم بظروف التخفيف والإجابة بـ "لا" على كل الأسئلة المطروحة بغرفة المشورة، التي كانت أهم مطلبين خلال مرافعة الدفاع بآخر جلسة في المحاكمة.

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مساء الثلاثاء، الفصل في الدعوى المدنية لهذه القضية أثناء النطق بحكم الإعدام في حق اولطاش، بتعويض ذوي الحقوق من عائلة علي تونسي والمدير السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، بتعويض إجمالي قدره 24 مليون دينار، حيث تم منح تعويض بـ 23 مليون لعائلة الضحية علي تونسي وتعويض قدرة مليون دينار للمدير السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة عبد المؤمن عبد ربه.