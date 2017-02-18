آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
-
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
-
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
-
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
-
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
-
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
-
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
-
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
-
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
-
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
قدمه الثلاثاء أمام المحكمة العليا
العقيد أولطاش يطعن في حكم الإعدام والدفاع يعتبره "حكما قاسيا"
أودع دفاع العقيد أولطاش شعيب، الثلاثاء، طلبا أمام المحكمة العليا من أجل الطعن بالنقض في الحكم الصادر عشية الإثنين، عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الذي يقضي بحكم الإعدام و24 مليون دينار تعويضا في حق المتهم المتابع بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، عن جريمته اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، وتهمة محاولة القتل العمدي في حق إطارين بالمديرية، وكذا جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع من دون رخصة.
كما اعتبرت هيئة دفاع المتهم الحكم بالإعدام في حق اولطاش "قاسيا جدا"، بعد أن أيدت المحكمة الجنائية خلال المداولات ليلة الثلاثاءالتماسات النيابة العامة ورفضت طلب الدفاع إفادة المتهم بظروف التخفيف والإجابة بـ "لا" على كل الأسئلة المطروحة بغرفة المشورة، التي كانت أهم مطلبين خلال مرافعة الدفاع بآخر جلسة في المحاكمة.
وتضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مساء الثلاثاء، الفصل في الدعوى المدنية لهذه القضية أثناء النطق بحكم الإعدام في حق اولطاش، بتعويض ذوي الحقوق من عائلة علي تونسي والمدير السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، بتعويض إجمالي قدره 24 مليون دينار، حيث تم منح تعويض بـ 23 مليون لعائلة الضحية علي تونسي وتعويض قدرة مليون دينار للمدير السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة عبد المؤمن عبد ربه.
amine - oran2017/02/28 على 21:481
هذا المجرم قتل علي تونسي رحمه الله من اجل سرقة اموال الشعب الجزائري و الان يريد تخفيف العقوبة انا اطلب من الله تعالى ان يقطعو له رئسه انشاء الله و يرموه في اليحر