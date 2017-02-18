أقدمت امرأة على قتل رضيعها طعنا بآلة حادة الأحد، بمدينة حمام ريغة شمال شرق ولاية عين الدفلى. وحسب مصادر متطابقة فقد أصيب زوجها البالغ من العمر نحو44 سنة وهو موظف إداري، بالذهول حينما عاد إلى المنزل العائلي فوجد زوجته تتوضأ عندما كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا، لكنه دخل غرفته ليستريح، فصدم عندما واجهته جثة ابنه معاذ ملطخة بدماء تنزف من جسده الصغير.
حيث كان الرضيع البالغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، قد تلقى طعنة بخنجر على مستوى الصدر، وراح الأب وهو تحت الصدمة يسأل زوجته عما حدث فردت عليه بأنها "تقربت به إلى الله"، فأدرك أنها هي من قتلته، ولحسن الحظ كان الابنان الآخران، 12 و13 سنة، بمنزل جدتهما ساعة الجريمة. وسارع الأب إلى تبليغ الشرطة التي تحقق مع الوالدة، وعُلم أن هذه الأخيرة، عانت في وقت سابق من اضطرابات نفسية، وشيعت جنازة الرضيع عصر أول أمس بمقبرة سيدي علي مبارك.
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امرأة تقتل رضيعها "للتقرّب به إلى الله"!
م المهداوي
أقدمت امرأة على قتل رضيعها طعنا بآلة حادة الأحد، بمدينة حمام ريغة شمال شرق ولاية عين الدفلى. وحسب مصادر متطابقة فقد أصيب زوجها البالغ من العمر نحو44 سنة وهو موظف إداري، بالذهول حينما عاد إلى المنزل العائلي فوجد زوجته تتوضأ عندما كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا، لكنه دخل غرفته ليستريح، فصدم عندما واجهته جثة ابنه معاذ ملطخة بدماء تنزف من جسده الصغير.
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حيث كان الرضيع البالغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، قد تلقى طعنة بخنجر على مستوى الصدر، وراح الأب وهو تحت الصدمة يسأل زوجته عما حدث فردت عليه بأنها "تقربت به إلى الله"، فأدرك أنها هي من قتلته، ولحسن الحظ كان الابنان الآخران، 12 و13 سنة، بمنزل جدتهما ساعة الجريمة. وسارع الأب إلى تبليغ الشرطة التي تحقق مع الوالدة، وعُلم أن هذه الأخيرة، عانت في وقت سابق من اضطرابات نفسية، وشيعت جنازة الرضيع عصر أول أمس بمقبرة سيدي علي مبارك.