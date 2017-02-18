شرطي سابق متهم بترويج المخدرات رفقة محام بالعاصمة!

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، مفتش شرطة سابقا ومحاميا متربصا، بتهمة حيازة المخدرات، بغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير، بعد أن تم إيقافهما في حالة تلبس بحي مالكي ببلدية بن عكنون بالعاصمة.

قضية الحال التي تورط فيها المتهم، تفجرت بعد ورود معلومات لمصالح الأمن بتاريخ 13 فيفري من السنة الجارية، حول قيامهما بترويج المخدرات داخل مقهى بحي مالكي ببن عكنون، على إثرها تنقلت مصالح أمن بن عكنون إلى عين المكان وقامت بمداهمته وتوقيف المشتبه فيهما، بعد محاولة فرار فاشلة للشرطي السابق، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من إيقافه وتقديمه للمصالح القضائية في وقت سابق، التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت.

المتهمان المتواجدان رهن المؤسسة العقابية بالحراش، وأثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة، أنكرا تهمة عرض المخدرات على الغير، في حين اعترفا بتهمة الاستهلاك الشخصي، حيث قال الشرطي السابق إنه تعرض لمحاولة اغتيال في سنوات الإرهاب، الأمر الذي جعله يحقن جسده بسائل مخدر بعد إصابته باضطرابات عقلية، جراء محاولة اغتياله، مطالبا بإفادته بالبراءة.