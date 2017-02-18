بريطانية تعتنق الإسلام بأم البواقي

شهد المركب الإسلامي، عقبة بن نافع، مساء الإثنين، اعتناق بريطانية الإسلام، ويتعلق الأمر بالمسماة بالمو ناتالي لويس، من مواليد سنة 1978، تقيم حاليا بإنجلترا.

حيث إن ناتالي كانت مسيحية وقد قررت اعتناق الإسلام بعد اطلاعها على أسس الدين الحنيف، ناتالي كانت على اتصال بإحدى العائلات بولاية أم البواقي، وهو الأمر الذي شجعها على اعتناق الإسلام، حيث نطقت بالشهادتين على يد الإمام بوقرنوس عبد الرحمان، داخل المسجد وسط جمع من المصلين الذين باركوا لها دخولها إلى الإسلام.