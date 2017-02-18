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تستطيع870 (%7.8)
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هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
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أؤيد14509 (%38.77)
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هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
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نعم1401 (%13.13)
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لا9270 (%86.87)
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لا52 (%81.25)
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حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
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بريطانية تعتنق الإسلام بأم البواقي
شهد المركب الإسلامي، عقبة بن نافع، مساء الإثنين، اعتناق بريطانية الإسلام، ويتعلق الأمر بالمسماة بالمو ناتالي لويس، من مواليد سنة 1978، تقيم حاليا بإنجلترا.
حيث إن ناتالي كانت مسيحية وقد قررت اعتناق الإسلام بعد اطلاعها على أسس الدين الحنيف، ناتالي كانت على اتصال بإحدى العائلات بولاية أم البواقي، وهو الأمر الذي شجعها على اعتناق الإسلام، حيث نطقت بالشهادتين على يد الإمام بوقرنوس عبد الرحمان، داخل المسجد وسط جمع من المصلين الذين باركوا لها دخولها إلى الإسلام.
رانا هنا - وين ما مشيت ليا ربي 2017/02/28 على 23:101
يا نتالي في الجزائر انشاء الله ما ظلموكش و تجسسوا عليك و حسبولك الصوارد و نيفقوك و دواك للشرع و شراولك الشريات ..,