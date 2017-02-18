مهما كان المبرّر، هل يحقّ لأي شخص أن يسكب البنزين أو "الديليون" على رئيس بلدية، أو غيره من المسؤولين، ويُضرم النار فيه، في محاولة لحرقه، وفي ذلك "الشروع في القتل"؟
لا فائدة من الإجابة عن هذا السؤال، لأن الأهمّ في المهمّ، هو البحث عن خلفيات وتداعيات مثل هذا التجاوز الخطير، الذي لا يحقّ تبريره ولا الدفاع عنه، لكن من الضروري البحث أيضا عن الأسباب التي تدفع مواطنا مهما كان ميزانه العقلي، إلى محاولة "حرق" مير مع سبق الإصرار والترصّد!
الحادثة التي كانت ولاية تيسمسيلت مسرحا لها، وكادت الكارثة تكون حتما مقضيا، مثيرة وخطيرة، وقد تكون نموذجا للكثير من النماذج والحالات، المسكوت عنها، في عديد البلديات والولايات، فلماذا هذا العنف والتطرف في الدفاع عما يُعتقد أنها حقوق!
لا يجب التسرّع في تجريم هذا أو ذاك، لكن الجريمة جريمة ولو اقترفها إمام أو قدّيس، والسؤال الجوهري، هو لماذا تسوء العلاقة بين مواطن ومير، أو منتخب محلي، أو رئيس دائرة أو وال، إلى حدّ "الحرق"؟
ليس سرّا أو سبقا، لو قال قائل، إن الكثير من الأميار، شفاهم الله وعفاهم، يستفزون المواطنين ومنهم من يبتزهم، ومنهم من يدفعهم إلى الجنون أو الانتحار والعياذ بالله، ولهذا ينبغي على "المتورّطين" في التجاوزات، من الجانبين، التعقّل والتحاور والاستماع إلى بعضهم البعض قبل أن تقع الفأس على الرأس ويصبحوا على ما فعلوا نادمين!
إن ما يحدث في أغلب البلديات، لا يسرّ لا عدوّا ولا صديقا، فالعلاقات الثنائية والفردية والجماعية بين المواطنين والمنتخبين، تبقى مفخخة وعرضة للزلازل والهزات، نتيجة عدم مرور التيار بين هؤلاء وأولئك، وهنا المسؤولية يتحملها بجزء أكبر أعضاء المجالس المخلية، الذين لا يعرفون من أين تـُؤكل الكتف، ولا كيف يكسبون الناس ويمتصون الغضب!
عهدة المجالس المحلية، الولائية والبلدية، قاب قوسين أو أدنى، من الانتهاء، بعد 5 سنوات، كانت حسب تشخيص المتشائمين والمتضرّرين، في كثير من فصولها وزواياه مدعاة للقنطة والقنوط واليأس، وهذا نتيجة تنافس سوء التسيير مع تسيير السوء، والصفقات المشبوهة و"الحقرة" والتعسّف في استعمال السلطة، والابتذال حدّ "الهبال" في تتفيه الزوالية وتسفيههم!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
2قولوا الحقيقة للشعب!
3اسرق.. احرق!
Français English
الرأي
جمال لعلامي
اسرق.. احرق!
قادة بن عمار
قولوا الحقيقة للشعب!
سيليم قلالة
لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
جمال لعلامي
عرّوا سيقانكم!
صالح عوض
إبعاد فلسطين عن المحاور
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
اسرق.. احرق!
جمال لعلامي
مهما كان المبرّر، هل يحقّ لأي شخص أن يسكب البنزين أو "الديليون" على رئيس بلدية، أو غيره من المسؤولين، ويُضرم النار فيه، في محاولة لحرقه، وفي ذلك "الشروع في القتل"؟
مقالات سابقة للكاتب
عرّوا سيقانكم!
..لا تصدّقوا!
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
حتى لا ننسى!
طيكوك الخردة والهردة!
لا فائدة من الإجابة عن هذا السؤال، لأن الأهمّ في المهمّ، هو البحث عن خلفيات وتداعيات مثل هذا التجاوز الخطير، الذي لا يحقّ تبريره ولا الدفاع عنه، لكن من الضروري البحث أيضا عن الأسباب التي تدفع مواطنا مهما كان ميزانه العقلي، إلى محاولة "حرق" مير مع سبق الإصرار والترصّد!
الحادثة التي كانت ولاية تيسمسيلت مسرحا لها، وكادت الكارثة تكون حتما مقضيا، مثيرة وخطيرة، وقد تكون نموذجا للكثير من النماذج والحالات، المسكوت عنها، في عديد البلديات والولايات، فلماذا هذا العنف والتطرف في الدفاع عما يُعتقد أنها حقوق!
لا يجب التسرّع في تجريم هذا أو ذاك، لكن الجريمة جريمة ولو اقترفها إمام أو قدّيس، والسؤال الجوهري، هو لماذا تسوء العلاقة بين مواطن ومير، أو منتخب محلي، أو رئيس دائرة أو وال، إلى حدّ "الحرق"؟
ليس سرّا أو سبقا، لو قال قائل، إن الكثير من الأميار، شفاهم الله وعفاهم، يستفزون المواطنين ومنهم من يبتزهم، ومنهم من يدفعهم إلى الجنون أو الانتحار والعياذ بالله، ولهذا ينبغي على "المتورّطين" في التجاوزات، من الجانبين، التعقّل والتحاور والاستماع إلى بعضهم البعض قبل أن تقع الفأس على الرأس ويصبحوا على ما فعلوا نادمين!
إن ما يحدث في أغلب البلديات، لا يسرّ لا عدوّا ولا صديقا، فالعلاقات الثنائية والفردية والجماعية بين المواطنين والمنتخبين، تبقى مفخخة وعرضة للزلازل والهزات، نتيجة عدم مرور التيار بين هؤلاء وأولئك، وهنا المسؤولية يتحملها بجزء أكبر أعضاء المجالس المخلية، الذين لا يعرفون من أين تـُؤكل الكتف، ولا كيف يكسبون الناس ويمتصون الغضب!
عهدة المجالس المحلية، الولائية والبلدية، قاب قوسين أو أدنى، من الانتهاء، بعد 5 سنوات، كانت حسب تشخيص المتشائمين والمتضرّرين، في كثير من فصولها وزواياه مدعاة للقنطة والقنوط واليأس، وهذا نتيجة تنافس سوء التسيير مع تسيير السوء، والصفقات المشبوهة و"الحقرة" والتعسّف في استعمال السلطة، والابتذال حدّ "الهبال" في تتفيه الزوالية وتسفيههم!