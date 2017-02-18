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استنكرت ما أسمته التضييق على الحريات
جمعية العلماء تعلق على قضية بن حاج
استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الثلاثاء، ما وصفته بالتضييق على الحريات وممارسة العنف في حق علي بن حاج الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور وطلبة الصيدلة.
وجاء في بيان للجمعية "وصلت الأوضاع المتردية ذروتها عندما وصل الأمر إلى التضييق على الحريات، والمساس بحقوق الإنسان، أفراد وجماعات".
وأوضح "وإن من النماذج السيئة، ما تعرض له مؤخراً المواطن، الأخ علي بلحاج، في وقت صلاة الجمعة، ومن قبله طلبة معهد الصيدلة".
وحسب الجمعية "سواء أكان هذا الاعتداء عن قصد أو دون قصد، وسواء تعلق الأمر بالأخ علي بلحاج، أو أي مواطن آخر، أيا كانت إيديولوجيته، فإن مثل هذا يتنافى مع قوانين الجمهورية، وما تنشده جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من الحفاظ على كرامة الإنسان، وحريته في جزائر العزة والكرامة".
وأعربت الجمعية عن "بالغ تأسفها لما آلت إليه الأمور في هذا المجال، وتهيب بالمسؤولين، كل في ميدان تخصصه، أن يعملوا على صيانة كرامة المواطن، وعدم إهدار حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي المسؤولة".
بلقاسم2017/02/28 على 22:511
....ومن لم يحترم نفسه وييحترم غيره......ليحترمه الغير.,,وليس متربيا ولا يستح الاحترام....من إي كان.....وأنتم ومعظم الإسلامويين ...منكم.....تجاوزتم حدود الله....وكل المشاريع السماوية منها والأرضية...
البشير بوكثير 2017/02/28 على 22:512
إنها خير جمعية أخرجت للناس .. هي النور والنبراس .. فاعتنقوا فكرها ياناس ..
2017/02/28 على 22:543
الأَعور مَلِك في بلاد العُميان. من هم هؤلاء العلماء الذين يدافعون عن رجل حرض على قتل الجزائريين باسم الإسلام والإسلام برىء منه ومن أمثاله ؟ من قال أنهم علماء ومن شهد لهم بذلك ؟
mohamed2017/02/28 على 22:554
الحمد لله و اخيرا نطقوا في انتظار الحقوقين و رؤساء الاحزاب في العارضة ان كانت و الاعلاميين و الائمة وغيرهم
الحقاني - الجزائر 2017/02/28 على 23:095
كل الجزائريين الاحرار يستنكرون هذا الفعل الجبان والمؤسف هو الاعتداء الصريح من صاحب المهام القذرة على مؤسسات الدولة بكلامه الفاحش انا من امرت بمضايقة علي بن حاج بهذا الكلام يقول انا فوق القانون والجميع اين هو وزير العدل اين هو وزير الداخلية ام كل هذه المهام من صلاحيات اويحي لم نعد في دولة نحن في غابة وبهذا قد كشف نفسه انه وراء كل المصائب والاغتيالات..مهما كان حزب هذا الرجل فمن حقه ان يصلي وان يمشي كباقي الجزائريين..السراق اليوم وبائعي المخدرات والقتالين يتجلون بكل حرية سيأتي يمك في الدنيا والآخرة
سيدروحو......... - جزائرستان............2017/02/28 على 23:296
"الأخ علي بلحاج" و هل نسيتم مادا فعل هدا الزنديق في التسعينات من تحريض على العنف
سالم/زائر - الجلفة أنفو2017/02/28 على 23:567
علي بن حاج يا شيخ هل سمعت ذات يوم بالمهدي بن تومرت الذي خرب الدولة المرابطية
وأسس على انقاضها دولة البدع الموحدية التي اتت بالفاطمية الشيعية كان شابا مؤمننا
لكنه يتصرف بحماس كبير فسقط في المحظ وأسقط معه دولة بحجم دولة المرابطين
ان علي بن حاج ربما أخطر من هذا المهدي