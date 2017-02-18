استنكرت ما أسمته التضييق على الحريات جمعية العلماء تعلق على قضية بن حاج

استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الثلاثاء، ما وصفته بالتضييق على الحريات وممارسة العنف في حق علي بن حاج الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور وطلبة الصيدلة.

وجاء في بيان للجمعية "وصلت الأوضاع المتردية ذروتها عندما وصل الأمر إلى التضييق على الحريات، والمساس بحقوق الإنسان، أفراد وجماعات".

وأوضح "وإن من النماذج السيئة، ما تعرض له مؤخراً المواطن، الأخ علي بلحاج، في وقت صلاة الجمعة، ومن قبله طلبة معهد الصيدلة".

وحسب الجمعية "سواء أكان هذا الاعتداء عن قصد أو دون قصد، وسواء تعلق الأمر بالأخ علي بلحاج، أو أي مواطن آخر، أيا كانت إيديولوجيته، فإن مثل هذا يتنافى مع قوانين الجمهورية، وما تنشده جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من الحفاظ على كرامة الإنسان، وحريته في جزائر العزة والكرامة".

وأعربت الجمعية عن "بالغ تأسفها لما آلت إليه الأمور في هذا المجال، وتهيب بالمسؤولين، كل في ميدان تخصصه، أن يعملوا على صيانة كرامة المواطن، وعدم إهدار حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي المسؤولة".

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