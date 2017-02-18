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أراد التخلص منها للزواج ثانية بعد وفاة زوجته الأولى
10 سنوات سجنا نافذا لشيخ حاول قتل ابنته المطلقة بواسطة ساطور بالبويرة
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، الثلاثاء، شيخا يدعى "ق. ع"، في الستينيات من عمره، بعقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، عن تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق ابنته المطلقة، حيث التمست النيابة في حقه عقوبة السجن المؤبد.
وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر الفارط، وجرت بقرية الماجن التابعة لبلدية الجباحية شمال البويرة، حيث توفيت قبل أكثر من 4 أشهر زوجة المتهم الذي يعيش رفقة أولاده وابنته المطلقة مرتين بالمنزل العائلي.. وهو ما دفعه إلى البحث عن زوجة ثانية يكمل معها سنواته المتبقية، إلا أن ذلك لم يكن عليه باليسير بسبب معارضة أبنائه وبالخصوص ابنته المطلقة. فقد كان يدخل معها في مناوشات مستمرة جعلت منه يفكر في التخلص منها ليسهل الطريق أمامه للتزوج مرة أخرى قبل أن يرتكب جريمته في يوم الوقائع. فقد حمل معه ساطورا ووجه به ضربات إلى ابنته، تسببت لها في جروح خطيرة في الرأس والأطراف، كادت أن تزهق روحها، ليتم توقيفه وإنقاذ الضحية بعد فترة من العلاج.
أثناء المحاكمة، أقر المتهم بفعلته، إلا أنه أرجعها إلى عدم السيطرة على أعصابه بعد وفاة زوجته من جهة وكذا محاولات ابنته المطلقة للتحرش به في عديد المناسبات، حيث كانت حسبه تكشف عن عوراتها أمامه، ما جعله يفقد أعصابه ويرتكب الجريمة، لتلتمس النيابة في حقه عقوبة السجن المؤبد عن جرم محاولة القتل العمدي في حق فلذة كبده. وهو الحكم الذي تم تخفيضه بعد المداولة في القضية إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
نادية كسير - الجزائر2017/02/28 على 23:061
اللهم لطفك وسترك وعفوك وعافيتك ويارب يا أرحم الراحمين.