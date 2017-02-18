توقيف شاب حاول تفجير مسكن بقارورة غاز في عين تموشنت

تمكنت، قبل يومين، عناصر أمن دائرة بني صاف في عين تموشنت، من إحباط محاولة تفجير محل تجاري تتخذه إحدى النساء مسكنا لها باستعمال قارورة غاز البوتان متبوع بالتهديد بالقتل العمدي.

وقائع القضية تعود إلى ليلة الجمعة الفارط، حين تلقت مصالح أمن دائرة بني صاف اتصالا هاتفيا من قبل سيدة، مفاده محاولة الاعتداء عليها من قبل أحد الشباب في العقد الثاني من العمر، الذي رشق منزلها بقارورات المولوتوف ما أدى إلى نشوب حريق تمكنت الضحية من إخماده، حيث سبب لها جروحا طفيفة، لتنتقل بعدها إلى قسم الاستعجالات لتلقي العلاج، ليعود نفس الشخص من جديد محاولا تفجير مسكنها عن طريق قارورة غاز البوتان لولا التدخل السريع لمصالح أمن الدائرة، التي كانت قريبة من عين المكان وتم توقيفه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة بعد أن أبدى مقاومة شديدة.

المشتبه فيه قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنه الرقابة القضائية.