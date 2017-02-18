تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، من إلقاء القبض على مرق عقاري، متهم بالنصب والسرقة على مستوى شاطئ النخيل ببلدية سطاولي.
تفاصيل وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2016، أين تقدم مواطن إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، لإيداع شكوى ضد أحد المرقين العقاريين، بتهمة النصب والسرقة التي راح ضحيتها. وبعد سماع أقوال المشتكي، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بمباشرة التحريات المعمقة حول المعني بالأمر محل الشكوى والاشتباه، حيث أفضت هذه الأخيرة إلى أن هذا المرقي محل ثلاثة أوامر بالقبض صادرة عن محكمة قسنطينة، لأجل قضايا متعلقة بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد، راح ضحيتها العديد من الأشخاص من بينهم صاحب عريضة الشكوى محل المتابعة، بالإضافة إلى ستة قرارات نهائية بالحبس من أجل أفعال إصدار شيكات دون رصيد.
وبعد إيقاف المشتبه فيه، تم إحالته أمام نيابة محكمة الشراقة، وقد صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.
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أمن ولاية الجزائر يطيح بمرقّ عقاري متهم بالنصب
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، من إلقاء القبض على مرق عقاري، متهم بالنصب والسرقة على مستوى شاطئ النخيل ببلدية سطاولي.
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تفاصيل وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2016، أين تقدم مواطن إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، لإيداع شكوى ضد أحد المرقين العقاريين، بتهمة النصب والسرقة التي راح ضحيتها. وبعد سماع أقوال المشتكي، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بمباشرة التحريات المعمقة حول المعني بالأمر محل الشكوى والاشتباه، حيث أفضت هذه الأخيرة إلى أن هذا المرقي محل ثلاثة أوامر بالقبض صادرة عن محكمة قسنطينة، لأجل قضايا متعلقة بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد، راح ضحيتها العديد من الأشخاص من بينهم صاحب عريضة الشكوى محل المتابعة، بالإضافة إلى ستة قرارات نهائية بالحبس من أجل أفعال إصدار شيكات دون رصيد.
وبعد إيقاف المشتبه فيه، تم إحالته أمام نيابة محكمة الشراقة، وقد صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.