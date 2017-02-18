إطلاق نار خلال خطاب للرئيس الفرنسي.. شاهد كيف تصرف
2017/03/01630
وكالات - الشروق أونلاين
قاطعت طلقات نارية كلمات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال تدشينه خط القطار السريع في مدينة فيلونون غربي فرنسا، مساء الثلاثاء، وذلك عندما قام أحد رجال الشرطة في المكان بإطلاق النار عن طريق الخطأ، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
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شرطي فتح النار بالخطأ
إطلاق نار خلال خطاب للرئيس الفرنسي.. شاهد كيف تصرف
وكالات - الشروق أونلاين
قاطعت طلقات نارية كلمات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال تدشينه خط القطار السريع في مدينة فيلونون غربي فرنسا، مساء الثلاثاء، وذلك عندما قام أحد رجال الشرطة في المكان بإطلاق النار عن طريق الخطأ، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
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وتوقف هولاند فوراً عن الكلام، ليتابع بعدها بثوان الخطاب، وكأن شيئاً لم يحدث.
وذكرت وكالات أنباء، أن عنصراً في فرقة حماية متخصصة، تعزيزاً لأمن الحدث، ارتكب "خطأ خلال تبديل موقعه".
وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس.